“Latitudes” reúne en El Cabildo distintas miradas del arte contemporáneo

La muestra es organizada por Horacio Guimaraens, quien impulsó esta iniciativa hace varios años con la intención de propiciar en Paraguay un encuentro entre artistas de distintas procedencias. Según explicó, esta sexta edición retoma el espíritu de las antiguas exposiciones del Mercosur, aunque ampliando la participación a otros países.

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Uno de los rasgos de “Latitudes” es que no parte de una consigna temática o técnica común. Cada participante tiene libertad para definir qué presentar y cómo hacerlo, de acuerdo con su propio lenguaje, trayectoria e intereses. “Es como una muestra sorpresa”, señaló Guimaraens, quien conoce desde hace años a buena parte de los artistas convocados y que en esta edición también incorporó a nuevos exponentes.

Para Guimaraens, esa libertad forma parte central del espíritu de la iniciativa: permitir que los artistas trabajen desde aquello que les interesa y puedan expresarlo sin restricción.

La diversidad de propuestas será articulada desde la curaduría de María Eugenia Ruiz, responsable del texto de sala que acompañará el recorrido y contextualizará los distintos lenguajes y búsquedas que confluyen en la exposición.

El Cabildo como espacio de encuentro

Para los participantes, la exhibición también representa la posibilidad de presentar sus obras en un destacado espacio cultural del país. Guimaraens destacó el carácter emblemático del edificio del CCR El Cabildo y la circulación de visitantes nacionales y extranjeros que recibe a lo largo del año.

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En ese sentido, consideró que exponer allí constituye “un paso muy importante” dentro de la trayectoria de los artistas, tanto por el espacio que alberga sus obras como por la posibilidad de entrar en contacto con un público diverso.

“Latitudes. Pinturas y Esculturas” abrirá sus puertas al público general desde el miércoles 7 de octubre, en el horario habitual del Centro Cultural de la República El Cabildo, y permanecerá habilitada hasta fin de mes. La muestra propone así un recorrido por distintas formas de entender y abordar la creación artística, reunidas en un mismo espacio a partir de la mirada de artistas de siete países.