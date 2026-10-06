Las canciones más emblemáticas de Tan Biónica

A lo largo de sus distintos discos, algunas de esas composiciones trascendieron a la propia banda para convertirse en canciones reconocibles por varias generaciones. Este es un recorrido por diez de sus temas más emblemáticos.

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“Arruinarse”

Antes de convertirse en uno de los grupos más populares de Argentina, Tan Biónica atravesó una primera etapa que quedó plasmada en “Canciones del Huracán”. Publicado originalmente en 2007, el álbum contiene “Arruinarse”, una de las canciones que ayudaron a construir el universo sentimental de la banda. Su tono melancólico y su manera de abordar una relación desde la pérdida anticiparon parte del lenguaje que luego llevaría al grupo a un público masivo.

“Obsesionario en La Mayor”

“Obsesionario en La Mayor” es la canción que da nombre al segundo álbum de estudio de Tan Biónica, publicado en 2010. El disco marcó un punto de inflexión en la carrera del grupo y convirtió a la banda en uno de los nombres centrales del pop rock argentino de aquellos años. La canción resume varias de las características que se volverían reconocibles en Tan Biónica: una melodía pop expansiva y una historia atravesada por la obsesión amorosa.

“Loca”

También perteneciente a “Obsesionario”, “Loca” se convirtió en uno de los grandes éxitos de Tan Biónica. La canción combina una melodía especialmente reconocible con una letra sobre una relación intensa y conflictiva. Su popularidad la convirtió en uno de los temas imprescindibles del repertorio de la banda y en uno de los que mejor representan la etapa de mayor expansión del grupo.

“Beautiful”

Otra de las canciones destacadas de “Obsesionario” es “Beautiful”. El tema se mueve entre el romanticismo y la melancolía característicos de la banda y forma parte de ese conjunto de canciones con las que Tan Biónica consiguió transformar experiencias sentimentales en grandes melodías pop.

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“Ella”

“Ella” completa el grupo de canciones de “Obsesionario” que quedaron especialmente instaladas en el repertorio de Tan Biónica. Con una mirada íntima sobre la fascinación por una persona, la canción mantiene ese equilibrio entre melodía accesible y dramatismo emocional que marcó buena parte de la producción del grupo.

“Las cosas que pasan”

Dentro del universo de “Obsesionario” también aparece “Las cosas que pasan”, una canción que quedó asociada a la etapa de consolidación de Tan Biónica. Su temática vuelve sobre los vínculos, las separaciones y aquello que permanece después de una historia compartida, elementos recurrentes en las canciones del grupo.

“Pastillitas del Olvido”

“Pastillitas del Olvido” es otra de las canciones que forman parte de la identidad más reconocible de Tan Biónica. El tema profundiza en uno de los territorios habituales de Chano como compositor: el intento de atravesar una ruptura y la dificultad de desprenderse de aquello que todavía permanece. Con el paso de los años, se convirtió en una de las canciones más recordadas de aquella etapa.

“Ciudad Mágica”

En 2013, Tan Biónica publicó “Destinología”, el álbum que confirmó la dimensión masiva que había alcanzado la banda. “Ciudad Mágica” fue uno de sus grandes éxitos y se convirtió en una de las canciones más asociadas al grupo. Su imaginario urbano y nocturno, junto con un estribillo que rápidamente se instaló entre el público, hicieron del tema uno de los clásicos de la banda.

“La Melodía de Dios”

También incluida en “Destinología”, “La Melodía de Dios” representa el costado más épico y emocional de Tan Biónica. La canción lleva a una escala mayor las historias de amor y desencuentro que atraviesan su repertorio y se convirtió en otro de los temas que el público identifica inmediatamente con la banda.

“Un Poco Perdido”

“Un Poco Perdido” pertenece a “Hola Mundo”, publicado en 2015, y muestra una de las últimas etapas discográficas de Tan Biónica. La canción cuenta con la participación del colombiano Juanes y amplía el registro del grupo hacia una colaboración internacional. El tema quedó incorporado al repertorio de la banda en sus últimos años antes de su separación.

Una banda a través de sus canciones

Estas diez canciones permiten recorrer buena parte de la historia de Tan Biónica: desde los primeros pasos de “Canciones del Huracán”, pasando por la explosión de “Obsesionario” y la consolidación de “Destinología”, hasta la última etapa de “Hola Mundo”.

Más que un listado basado exclusivamente en cifras de reproducción, la selección reúne canciones que se volvieron parte del imaginario de la banda y que ayudaron a convertir su particular combinación de pop, melancolía y nocturnidad en una identidad reconocible dentro de la música argentina.

¿Cuándo viene Tan Biónica a Paraguay?

Tan Biónica se presentará el sábado 10 de octubre de 2026 en Arena Asunción, ubicado sobre la avenida Eusebio Ayala y Pasaje Tembetary, en Asunción. El concierto está previsto para las 21:30.

La presentación forma parte de “El Regreso”, la gira con la que la banda liderada por Chano Moreno Charpentier retoma los escenarios. El repertorio anunciado contempla canciones de distintas etapas del grupo, entre ellas “Ciudad Mágica”, “La Melodía de Dios”, “Obsesionario en La Mayor” y “Beautiful”, además de las nuevas canciones correspondientes a esta etapa.

¿Dónde comprar las entradas para Tan Biónica?

Las entradas para el concierto de Tan Biónica en Paraguay están disponibles a través de los sitios web de Linke Arte y Todoticket Paraguay. También se pueden adquirir de manera presencial en Arena Asunción, de 11:00 a 19:00, y en los locales de Maxicambios habilitados en el país.

Los precios vigentes son: