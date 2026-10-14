Hohenau: Las cuerdas de Che Valle Dúo vibrarán durante el “Ciclo de Conciertos”

El sonido de las cuerdas que hacen vibrar los corazones será protagonista en el tercer concierto del “Ciclo de Conciertos”, organizado por la Dirección de Cultura de Hohenau, con el apoyo de los Fondos de Cultura de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC). Es una oportunidad para aprovechar con una escapada para hacer turismo interno por las Colonias Unidas.

Esta edición presenta una espectacular gala artística de “Che Valle Dúo”, el dúo de guitarras de música tradicional. La actividad cuenta con la presencia de destacados artistas nacionales e internacionales y ofrece una experiencia musical única para toda la comunidad.

La actividad se desarrollará este domingo 18 de octubre en el salón “Los Fundadores” del Centro Histórico y Cultural Edwin Krug, del distrito. Será de acceso libre y gratuito e iniciará a las 19:00.

El repertorio que presentará el dúo será de música folclórica para el deleite del público durante una mágica velada al son de las guitarras. Los organizadores ponen a disposición los siguientes números para acceder a más información: 0981-715-922 o 0775-232-706.

Lea más: Ciclismo: el próximo domingo se realizará el Transitapúa Bike 2026

Integrantes y trayectoria de Che Valle Dúo

Che Valle Dúo está conformado por Martín Ortega, de Coronel Oviedo, y Orlando Martínez, de Caaguazú. Fueron alumnos del reconocido requintista Panchi Duarte, quien influyó fuertemente en la carrera profesional de estos dos artistas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El dúo tuvo sus inicios en 2017 como una iniciativa de intercambio musical. Para fines de 2018, ya había lanzado su álbum debut, titulado “Che Valle”, que consta de 10 canciones, incluidas 7 composiciones originales y 3 arreglos de destacados compositores paraguayos.

En 2019 fue seleccionado por el proyecto Ibermúsicas en la modalidad de movilidad para hacer una gira por Argentina, Portugal y España. También grabó dos álbumes y varios sencillos, todos disponibles en las plataformas digitales. Cada uno de sus integrantes también lanzó álbumes de manera individual.

Los géneros musicales que interpretan son polcas paraguayas, guaranias, chamamés, valses, tangos, entre otros, tanto de forma cantada como instrumental.

Lea más: Día Nacional de la Memoria LGTBIQ+: ¿Por qué en Paraguay no existe la comisaría 108?

¿Cómo llegar a Hohenau?

Para llegar a Hohenau desde Asunción, el viaje en automóvil dura aproximadamente seis horas, con una distancia de 400 km. Se debe tomar primero la ruta PY01 hasta Encarnación y luego empalmar con la ruta PY06 hacia el noreste del departamento.

Existen opciones de autobuses de larga distancia que salen desde la terminal de Asunción, o se puede realizar el transbordo desde Encarnación.

Desde Encarnación, el trayecto es mucho más corto y requiere apenas 40 minutos en automóvil o un viaje directo en los buses locales que recorren la ruta PY06.

Los principales atractivos del municipio combinan historia, naturaleza y aventura. Entre los sitios ineludibles en una visita está el Centro Histórico y Cultural “Edwin Krug”, un museo que custodia el legado, las herramientas y los documentos de los colonos alemanes que fundaron la ciudad en 1900.

Para disfrutar del entorno natural, el Parque Ecológico Municipal “Ing. Alfredo Sitzmann” ofrece 25 hectáreas de senderos y un ecomuseo. Hacia la costa del río Paraná, el Club de Caza y Pesca en Puerto Hohenau regala vistas panorámicas y playas perfectas para relajarse.

Lea más: Habilitarán muestra artística “Karai Octubre” en la Galería El Mirador de Cambyretá

El distrito forma parte de las prósperas Colonias Unidas

La ciudad forma parte de las Colonias Unidas, junto a los distritos de Bella Vista y Obligado. Su economía tiene como base la agricultura, con cultivos de soja y trigo, el comercio y la ganadería. Fue elevada a la categoría de distrito en 1944, desprendiéndose de la entonces localidad de Jesús y Trinidad.

Además, la ubicación de la ciudad es estratégica para visitar las majestuosas Misiones Jesuíticas de Trinidad y Jesús, declaradas Patrimonio de la Humanidad, que se encuentran a pocos minutos de distancia en la misma región.

Su población está compuesta por 12.809 habitantes, con una mediana de edad de 30 años, según datos del Censo de 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE). La ciudad tiene una superficie de 220 kilómetros cuadrados.