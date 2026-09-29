Habilitarán muestra artística “Karai Octubre” en la Galería El Mirador de Cambyretá

La intervención artística “Karai Octubre” será inaugurada este próximo jueves 1 de octubre, a partir de las 9:00. Estará disponible hasta el próximo 20 del mes y tendrá lugar en la Galería de Artes El Mirador, ubicada en la avenida Costanera San Francisco de Cambyretá.

El evento es organizado por la Asociación Paraguaya del Sur de Educación Creativa y Artística (Apsecart).

En esta edición, la propuesta fue que los artistas e interesados realicen una intervención sobre un sombrero pirî. Los resultados quedarán exhibidos en el Mirador, con acceso libre y gratuito de 7:00 a 15:00.

La apertura tendrá una presentación con performance a cargo de la academia de artes Rocemi. La muestra fue declarada de Interés Turístico por resolución 1.266/2025 de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur); y de Interés Departamental por resolución 880/2026 de la Gobernación de Itapúa.

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Leyenda del Karai Octubre

El Karaí Octubre (Señor Octubre) es un personaje de la tradición guaraní —con raíces profundas en Paraguay y la región del litoral argentino— que sale a recorrer las casas cada 1 de octubre.

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Se lo describe como un hombre petiso, de aspecto duro, descalzo, con sombrero de paja (pirî). Tradicionalmente, octubre es la época más difícil del año en el campo, ya que las cosechas de invierno (como el maíz y la mandioca) se terminan y las nuevas aún no están listas.

El Karaí Octubre visita los hogares para comprobar si la familia fue previsora, trabajó durante el año y guardó suficiente alimento. A los perezosos o imprudentes los castiga con miseria, escasez y penurias hasta fin de año; a los previsores los premia con abundancia.

Para espantar al Karaí Octubre, cada 1 de octubre se prepara y se consume el Jopará, un contundente guiso tradicional a base de locro (maíz), porotos, verduras y, a veces, carne o queso (jopará kesu). Comer este plato en comunidad simboliza la abundancia, la solidaridad y la previsión para asegurar que no falte el sustento en el hogar.