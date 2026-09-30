Día Nacional de la Memoria LGTBIQ+: ¿Por qué en Paraguay no existe la comisaría 108?

En nuestro país, la historia de la represión policial hacia el colectivo LGTBIQ+ dejó cicatrices profundas en la cultura. El estigma sobre el número 108 es un ejemplo vivo de cómo las generaciones fueron marcadas por esa idea despectiva hacia la comunidad diversa.

El séptimo departamento es la región del país con mayor cantidad de comisarías, totalizando 115 dependencias bajo esa categoría, más dos puestos policiales (Subcomisaría 01 Encarnación y Puesto Policial Pirapey).

Es el cuarto territorio nacional en cantidad de población (449.642 habitantes) y el sexto según extensión territorial (tercero de la región Oriental), con 16.525 kilómetros cuadrados (km²).

La numeración de las comisarías sigue un orden, exceptuando el 108, cuyo número de comisaría no existe en Paraguay.

De hecho, Itapúa es el único departamento que superó este número de comisarías. El caso se debe al estigma sobre el número vinculado a la represión policial que hubo en la época de la dictadura sobre la comunidad LGTBIQ+. La única Comisaría de Mujeres es la 116ª, ubicada en el distrito de Cambyretá.

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Comisaría fantasma

La que debía ser numerada como Comisaría 108 actualmente es la Comisaría 109, ubicada en la Colonia 7 de Agosto del distrito de Carlos Antonio López.

El director en Itapúa de la Dirección de Policía, comisario general inspector Hilario Godoy, manifestó que, en su momento, los responsables de esa dependencia no aceptaban ese número. De hecho, ninguna otra dependencia lo aceptó, por lo que decidieron omitirlo de la lista numerada.

No quiso ahondar en si esto respondía a una cuestión de estigma hacia el número o temor por lo que representa para la institución, debido a que el órgano ejecutor de la represión fue la Policía Nacional de Stroessner.

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Bernardo Aranda

Bernardo Aranda, bailarín y locutor de Radio Comuneros, murió en el incendio de su vivienda en Asunción, la madrugada del 1 de septiembre de 1959. La causa del fuego nunca fue esclarecida de manera concluyente.

La investigación policial derivó en redadas y detenciones de hombres considerados homosexuales o de “dudosa conducta moral”, como consta en los informes de la época. El 12 de septiembre, el diario El País publicó la cifra de 108 personas vinculadas a los operativos, número que se convirtió en símbolo de aquella persecución.

El régimen de Alfredo Stroessner convirtió la investigación policial en un mecanismo de control social, mientras muchas de las personas perseguidas no tenían relación demostrada con la muerte de Aranda.

Carta de un Amoral

En ese contexto, el 30 de septiembre de 1959 apareció publicada de forma anónima la célebre “Carta de un Amoral”, un texto que cuestionaba la discriminación contra los homosexuales y que hoy es considerado uno de los primeros documentos públicos de defensa de la diversidad sexual en Paraguay.

Durante décadas, el número fue usado como insulto contra hombres gays y, por extensión, contra personas de la diversidad sexual y de género.

Esto grafica que la discriminación no se limita a un acto de violencia física. También está en chistes, insultos, silencios familiares, exclusión escolar o laboral y temor a hablar de la propia identidad.