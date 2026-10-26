Afluentes, el trío que reúne a arpistas de Paraguay, Brasil y Uruguay se presentará en Asunción

En la ciudad brasileña de Río de Janeiro, las cuerdas del arpa paraguaya marcaron una conexión instantánea entre Mercedes Ramírez, Nicolás Almada y Rafael Deboleto. “¿Viste esas amistades que surgen así porque sí y ya? Tipo amor a primera vista, más o menos...“, señaló Ramírez, en una charla con ABC.

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La arpista paraguaya recordó que, el año pasado, viajó a un festival en Río y le solicitó a la organización si le podían prestar un arpa porque por cuestiones de logística se le complicaba llevar su propio instrumento.

Comentó que llegó al primer día del festival y no tenía el instrumento a mano. De repente, se aparecieron corriendo Nicolás y Rafael que venían con el arpa paraguaya, tras tocar en otro festival.

Mercedes recordó que tras su presentación comenzaron a hablar, fueron a la playa y surgió la amistad que dio inicio a Afluentes. El trío ofrecerá este jueves 29 de octubre su primer concierto en Asunción, en el auditorio de la Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional.

“Estamos muy contentos de volver a vernos porque nosotros somos un conjunto internacional. Mercedes vive en Paraguay, Rafael en Brasil y yo en Uruguay. Pero nos unió la música y la empatía por cada uno”, explicó Almada.

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Deboleto, por su parte, explicó que además de coincidir en el arpa paraguaya, él y Almada también tienen vínculos familiares con nuestro país.

“Teníamos la necesidad de dialogar con otras culturas, nuestros países vecinos, a través de nuestro instrumento y cada uno con su identidad”, añadió.

“Surgió algo muy de repente y fue muy fácil. Es como si ya estuviera dentro de nosotros hace mucho tiempo”, acotó Deboleto.

Almada destacó que cada uno tiene sus temas autorales, aparte del repertorio clásico del arpa paraguaya. En este nuevo encuentro en Asunción estarán presentando un poco de ambas cosas.

“Desde aquella vez que nosotros nos juntamos en Río de Janeiro, si bien la música paraguaya es un obligado del arpa, cada uno lo digiere de una manera diferente justamente por la cultura, por el país en que estamos viviendo”, señaló Ramírez.

Para Deboleto, los encuentros de Afluentes son como de “niños que se encuentran en un parque para jugar y cada uno lleva su juguete, porque cada uno tiene su lenguaje pese a estar tocando el mismo instrumento”.

Reconectar con las raíces paraguayas a través del arpa

Nicolás Almada comentó que su relación con el arpa se dio a través de su madre, oriunda de Paraguay. “Desde la panza escuché, siempre fui artista, músico, toco la guitarra y el clarinete. Hasta que un día mi madre me dijo ‘¿Cómo que no tocás el arpa paraguaya?’“, detalló.

Ese reclamo materno, aseguró, lo llevó a encontrarse con algo mucho más grande. “Algo que me movió todas las tripas, todo mi mi ser como para decir ‘yo quiero componer acá, quiero mostrar esto’”, indicó.

“Fue como algo que no dudás, en el camino del artista uno se guía mucho por sus intuiciones, más que por las cosas que debe hacer, y el arpa fue un acierto muy grande”, añadió.

En el caso de Rafael Deboleto, la relación con el arpa paraguaya vino a través de su padre, de origen paraguayo. El músico recordó que pasó su infancia en nuestro país y su papá tenía un arpa sobre el ropero desde que era soltero y, antes de mudarse a Brasil, decidió comenzar a aprender el instrumento.

“A mí me encantó”, señaló el músico brasileño y sostuvo que rápidamente se enamoró del instrumento. Comentó que estudió un tiempo en Paraguay con Mercedes Espínola, pero luego continuó su formación casi de forma autodidacta.

Almada afirmó que le hace mucha ilusión poder presentarse por primera vez en Paraguay, ya que tiene a gran parte de su familia materna en nuestro país.

“Toda mi familia va a estar allí. Por primera vez en mi vida voy a tocar en Paraguay, la tierra de mi madre, de mis abuelos. Es como muy significativo, un mojón muy importante”, remarcó el músico uruguayo.

Afluentes, una experiencia de integración musical entre varios países

Según detallaron los músicos, el nombre de Afluentes busca representar a tres ríos que se unen en un solo cauce.

“Creo que Afluentes no es solamente tres músicos de países diferentes que se encuentran para hacer música. Es un proyecto de integración cultural entre los pueblos a través de la música”, destacó Deboleto.

El arpista brasileño afirmó que es un proyecto que le encanta porque “tiene mucha fuerza”, por lo que le parece muy interesante apostar a realizar un álbum en conjunto y más.

Almada señaló que en el trío siempre hay uno que lleva la batuta y se van complementando a la hora de hacer los arreglos.

“Nosotros abrimos el espacio para que cada uno muestre lo que tiene ganas de mostrar”, agregó Deboleto. Sostuvo además que los otros van complementando esa propuesta a su manera.

Remarcó que la propuesta del trío es demostrar que “varios lenguajes pueden estar juntos en un mismo escenario”.

Afluentes se presentará este jueves 29 a las 20:00 en el auditorio de la Biblioteca del Congreso Nacional, con entrada libre y gratuita.

La agrupación también tiene proyectado realizar un concierto este sábado 31 de octubre en La Cafebrería (Malutín 675 c/ Lillo). Para reservas se puede contactar al 0984 902-284.