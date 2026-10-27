Luigi Manzoni explora su identidad musical en su nuevo álbum “Me quedo acá”

El músico, compositor y productor paraguayo Luigi Manzoni presenta “Me quedo acá”, su décimo álbum de estudio, integrado por siete canciones y con participaciones de varios artistas de la escena local. El material tiene como primer corte “Lo que soñé” y propone una mirada sobre el lugar desde donde el músico construye su obra.

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Según el comunicado de presentación, el álbum encuentra inspiración en la vida cotidiana de Paraguay y toma la resiliencia como uno de sus ejes temáticos. Su concepto se resume en la frase “casi pop, casi punk, pero de acá”, con la que Manzoni plantea una identidad musical vinculada a su entorno y a su recorrido artístico.

Luigi Manzoni y las colaboraciones de “Me quedo acá”

El espíritu colectivo es uno de los aspectos que destaca el comunicado sobre este nuevo trabajo. Willian y Thabo participan en “Es por acá”; Sol Codas, Jazmín del Paraguay y Álvaro suman sus voces a “Vivir viviendo”; La de Roberto colabora en “Hace frío”, mientras que Iván Zavala participa en “Esperando a que vuelvas”.

Sobre estas colaboraciones, Manzoni expresó: “Algo que tiene este nuevo disco es que se siente como que deja de ser mío y se vuelve colectivo. Cantando al lado de mis amigos, sumando cada uno desde cómo vive este momento. Al final todos levantamos la misma bandera, ¡me quedo acá!”.

Además de las canciones con invitados, el álbum incluye “Irregular” y “Puede ser”. En tanto “Lo que soñé” fue elegido como primer corte y cuenta con un video oficial.

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La producción, grabación, mezcla y masterización estuvieron a cargo del propio Manzoni en Billow Ma Estudio. El trabajo contó con Eduardo Benítez y Hugo Maidana en batería, Santiago Vallovera en bajo, Karim Manzur en guitarras, Alex Rodríguez en trompetas, Ramón González en percusión y Sol Codas en coros.

La trayectoria de Luigi Manzoni

Nacido en Asunción en 1994, Luigi Manzoni se desempeña como cantante, compositor, productor y multiinstrumentista. Su anterior álbum, “Canciones Inestables”, fue reconocido como Álbum del Año en los Premios Propya 2025. Además de su proyecto solista, es guitarrista y productor de la banda Funk’Chula.