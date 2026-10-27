ABC
27 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
14º
Máx
26º
undefined 2026-10-28
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
25º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Música
27 de octubre de 2026 - 16:54

Luigi Manzoni explora su identidad musical en su nuevo álbum “Me quedo acá”

Hombre con chaqueta de cuero negra en un mercado, rodeado de ramos de flores de colores y estilos variados.
Luigi Manzoni presenta “Me quedo acá”, su décimo álbum de estudio, integrado por siete canciones que incorporan colaboraciones con otros artistas paraguayos.Gentileza

El músico y productor paraguayo reúne siete canciones en un trabajo que incorpora colaboraciones con artistas como Sol Codas, Jazmín del Paraguay, Iván Zavala y La de Roberto.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El músico, compositor y productor paraguayo Luigi Manzoni presenta “Me quedo acá”, su décimo álbum de estudio, integrado por siete canciones y con participaciones de varios artistas de la escena local. El material tiene como primer corte “Lo que soñé” y propone una mirada sobre el lugar desde donde el músico construye su obra.

Lea más: Tres décadas de heavy metal: Khyron prepara un concierto aniversario

Según el comunicado de presentación, el álbum encuentra inspiración en la vida cotidiana de Paraguay y toma la resiliencia como uno de sus ejes temáticos. Su concepto se resume en la frase “casi pop, casi punk, pero de acá”, con la que Manzoni plantea una identidad musical vinculada a su entorno y a su recorrido artístico.

Luigi Manzoni y las colaboraciones de “Me quedo acá”

El espíritu colectivo es uno de los aspectos que destaca el comunicado sobre este nuevo trabajo. Willian y Thabo participan en “Es por acá”; Sol Codas, Jazmín del Paraguay y Álvaro suman sus voces a “Vivir viviendo”; La de Roberto colabora en “Hace frío”, mientras que Iván Zavala participa en “Esperando a que vuelvas”.

Sobre estas colaboraciones, Manzoni expresó: “Algo que tiene este nuevo disco es que se siente como que deja de ser mío y se vuelve colectivo. Cantando al lado de mis amigos, sumando cada uno desde cómo vive este momento. Al final todos levantamos la misma bandera, ¡me quedo acá!”.

Además de las canciones con invitados, el álbum incluye “Irregular” y “Puede ser”. En tanto “Lo que soñé” fue elegido como primer corte y cuenta con un video oficial.

La producción, grabación, mezcla y masterización estuvieron a cargo del propio Manzoni en Billow Ma Estudio. El trabajo contó con Eduardo Benítez y Hugo Maidana en batería, Santiago Vallovera en bajo, Karim Manzur en guitarras, Alex Rodríguez en trompetas, Ramón González en percusión y Sol Codas en coros.

Hombre en polo blanco y pantalones claros sentado, rodeado de estantes con zapatos.
El músico, compositor y productor asunceno desarrolla su proyecto solista, además de desempeñarse como guitarrista y productor de la banda Funk’Chula.

La trayectoria de Luigi Manzoni

Nacido en Asunción en 1994, Luigi Manzoni se desempeña como cantante, compositor, productor y multiinstrumentista. Su anterior álbum, “Canciones Inestables”, fue reconocido como Álbum del Año en los Premios Propya 2025. Además de su proyecto solista, es guitarrista y productor de la banda Funk’Chula.

Lo
más leído
del día

01
Política
Hoy se despiden dos diputados de la Cámara Baja y asumirán sus suplentes
Ver más
02
Política
Una enardecida hermana de Zenaida denuncia amenazas y se despacha contra Celeste y Lilian
Ver más
03
Política
Indagan por presunta corrupción pública al titular del Congreso, Bachi Núñez
Ver más
04
Política
Caso Zenaida Delgado: Así están los votos para expulsarla a horas de su definición
Ver más
05
Política
Renunció otra Nepobaby: hija de Beto Ovelar dejó el Poder Judicial luego de denuncias por planillerismo
Ver más

Te puede interesar