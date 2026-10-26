Tres décadas de heavy metal: Khyron prepara un concierto aniversario

La banda paraguaya Khyron celebrará tres décadas de trayectoria con un concierto aniversario el sábado 7 de noviembre, a partir de las 22:00, en Voüdevil (Mcal. Estigarribia esq. Estados Unidos).

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La presentación reunirá a seguidores de la agrupación en una noche dedicada a recorrer distintas etapas de su repertorio, desde las canciones habituales de sus presentaciones hasta su material más reciente.

El encuentro contará además con la participación de Furious Dogs y Koga, dos bandas invitadas que compartirán escenario con los homenajeados.

Tres décadas de trayectoria en el metal paraguayo

Con una propuesta ligada al heavy metal clásico, Khyron forma parte de la escena nacional desde hace 30 años. A lo largo de ese recorrido, la agrupación publicó distintos trabajos, entre ellos el demo oficial Antología, en 2008; el EP Cada uno por su lado, en 2013; y el álbum Juego peligroso, en 2017.

El concierto aniversario será una oportunidad para repasar parte de ese camino musical, en una celebración que reunirá a tres exponentes de la escena metalera local.

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Las entradas anticipadas tienen un costo de G. 60.000 y se pueden adquirir mediante el alias 2482623. En puerta, el precio será de G. 80.000.