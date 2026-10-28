CCE Asunción suspende actividades a raíz del trágico accidente ferroviario en España

El Centro Cultural de España “Juan de Salazar” anunció hoy la suspensión de varias actividades previstas durante esta semana, debido al luto oficial decretado y a la suspensión de actividades públicas tras el accidente ferroviario en Toledo.

“Todas las actividades culturales previstas para esta semana, hasta el sábado en la tarde inclusive, quedan canceladas”, señaló la institución.

Entre estas actividades se encuentran el ciclo de cine “Premios Goya on Tour- Paraguay”, que debía iniciarse esta noche. El mismo será reprogramado para una fecha que será dada a conocer próximamente, informaron.

Igualmente fue suspendida la muestra “Arte en Residencia”, cuya inauguración estaba prevista para mañana y la visita guiada para este sábado. La inauguración de la misma fue reprogramada para el jueves 5 de noviembre a las 19:00.