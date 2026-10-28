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Cultura
28 de octubre de 2026 - 12:56

CCE Asunción suspende actividades a raíz del trágico accidente ferroviario en España

Nuevo mural de la fachada del Centro Cultural de España, sobre la calle Herrera casi Tacuarí, en el centro de Asunción, otro espacio ideal para sacarse fotos para las redes sociales. El mural está dedicado a la artista Josefina Plá.
Fachada del Centro Cultural de España en Asunción, que comunicó la suspensión de actividades a raíz del accidente ocurrido hoy en Toledo.Gustavo Machado, ABC Color

El Centro Cultural de España en Asunción “Juan de Salazar” anunció hoy la suspensión de varias actividades como el ciclo “Premios Goya on Tour” y “Arte en Residencia”, a raíz del duelo oficial decretado por el trágico accidente en Toledo.

Por ABC Color
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El Centro Cultural de España “Juan de Salazar” anunció hoy la suspensión de varias actividades previstas durante esta semana, debido al luto oficial decretado y a la suspensión de actividades públicas tras el accidente ferroviario en Toledo.

“Todas las actividades culturales previstas para esta semana, hasta el sábado en la tarde inclusive, quedan canceladas”, señaló la institución.

Entre estas actividades se encuentran el ciclo de cine “Premios Goya on Tour- Paraguay”, que debía iniciarse esta noche. El mismo será reprogramado para una fecha que será dada a conocer próximamente, informaron.

Igualmente fue suspendida la muestra “Arte en Residencia”, cuya inauguración estaba prevista para mañana y la visita guiada para este sábado. La inauguración de la misma fue reprogramada para el jueves 5 de noviembre a las 19:00.

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