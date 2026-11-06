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Música
06 de noviembre de 2026 - 17:38

Airbag en Paraguay: Horarios, entradas y cómo colaborar con una colecta solidaria

Tres músicos de Airbag posan en el escenario, uno con guitarra eléctrica, rodeados de una multitud animada y luces brillantes.
Airbag regresa a Paraguay este sábado 7 de noviembre para presentar su espectáculo "El Club de la Pelea II" en el Jockey Club.Gentileza

La banda argentina se presentará este sábado 7 de noviembre en el Jockey Club Paraguayo, con su espectáculo “El Club de la Pelea II”. La jornada incluirá una presentación previa de Víctor Álvarez y las entradas siguen disponibles en Ticketea.

Por ABC Color
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Airbag regresa a Paraguay después de un año para ofrecer un concierto propio en el marco de su gira “El Club de la Pelea II”. El encuentro con el público local será este sábado 7 de noviembre en el Jockey Club Paraguayo, en Asunción.

Lea más: La obra de ballet “Francesco” reprograma una de sus funciones

El grupo integrado por los hermanos Patricio, Guido y Gastón Sardelli llegará con canciones de su nueva etapa y temas que marcaron su trayectoria dentro del rock en español.

La banda atraviesa un período de gran convocatoria. Durante 2025 agotó cinco estadios River Plate y este año realizó cuatro presentaciones con entradas agotadas en Vélez Sarsfield, ante más de 180.000 personas, según los datos difundidos por la producción.

Músicos de Airbag en el escenario: guitarristas con bandana y chaqueta oscura, tecladista al fondo, iluminados en concierto.
Los hermanos Patricio, Guido y Gastón Sardelli atraviesan uno de los momentos de mayor convocatoria de su carrera.

Horarios de Airbag: ¿a qué hora abren los portones?

La organización anunció el siguiente cronograma para el sábado:

  • 18:00: apertura de portones
  • 19:30: presentación de Víctor Álvarez (piano set)
  • 21:00: show de Airbag

Se recomienda llegar con anticipación para facilitar el ingreso al predio.

¿Cuánto cuestan las entradas para Airbag en Paraguay?

Las localidades están disponibles a través de Ticketea, con los siguientes precios:

  • Lounge: G. 1.150.000
  • Campo: G. 475.000
  • Platea: G. 400.000
Tres músicos en el escenario: uno con bajo rubio, otro en chaqueta negra y el tercero en camiseta roja, todos concentrados en su actuación.
La banda argentina llegará con nuevas canciones y clásicos de su repertorio, en un encuentro con sus seguidores paraguayos.

¿Pueden ingresar menores al concierto de Airbag?

El espectáculo es apto para todo público. Los menores de hasta ocho años cumplidos podrán ingresar sin abonar entrada, siempre que estén acompañados por un adulto responsable que cuente con su propio acceso.

Recomendaciones para asistir al concierto de Airbag

La organización compartió una serie de indicaciones para facilitar el ingreso y la permanencia del público durante el espectáculo. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • Llegar temprano para evitar filas y demoras en los accesos.
  • Comprar entradas únicamente a través de canales oficiales, como Ticketea, y evitar transacciones con desconocidos.
  • Utilizar ropa y calzados cómodos, además de mantenerse hidratado.
  • Guardar el celular y otros objetos personales en riñoneras o bolsos pequeños con cierre, preferentemente llevados por delante.
  • Respetar las indicaciones del personal de seguridad e identificar las salidas de emergencia.
Músico de Airbag con guitarra, levantando un brazo en celebración, rodeado de multitud grabando con sus teléfonos y luces brillantes.
Airbag agotó cinco estadios River Plate en 2025 y este año reunió a más de 180.000 personas en cuatro shows en Vélez Sarsfield.

¿Qué objetos están permitidos y cuáles están prohibidos?

Entre los elementos permitidos figuran los celulares, abanicos, gorras, sombreros, lentes de sol, impermeables para lluvia, tapones de oído y cargadores portátiles. También se podrá ingresar con riñoneras o mochilas de un solo compartimiento, de hasta 21 x 30 centímetros.

Por otro lado, no estará permitido el ingreso de alimentos y bebidas ajenas al evento, paraguas, conservadoras, equipos de fotografía y video profesionales, selfie sticks, drones, sillas, carpas, armas, elementos cortantes o punzantes y artículos pirotécnicos, entre otros objetos.

La organización también solicita a los asistentes seguir las indicaciones del personal de seguridad durante toda la jornada.

Airbag
El trío integrado por los hermanos Sardelli construyó una identidad propia dentro del rock en español, con una propuesta en vivo marcada por la potencia instrumental.

Colecta solidaria durante el concierto

Además de la propuesta musical, el concierto de Airbag contará con un espacio para recibir donaciones destinadas a familias que necesitan asistencia. Para ello, se instalará una carpa en el acceso principal del predio, donde los asistentes podrán acercar sus aportes al ingresar. La colecta se realizará durante el ingreso al evento.

Quienes deseen sumarse a la iniciativa podrán donar:

  • Alimentos no perecederos.
  • Productos de primera necesidad.

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