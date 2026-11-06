Zezé di Camargo y Luciano en Paraguay: Todo lo que tenés que saber para el concierto

Zezé Di Camargo y Luciano regresan a Paraguay para reencontrarse con el público local este sábado 7 de noviembre, en el Yacht & Golf Club Paraguayo, en Lambaré.

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Con más de 30 años de trayectoria y millones de discos vendidos, los hermanos brasileños se consolidaron como referentes de la música sertaneja romántica. Su regreso se produce después de su presentación en nuestro país en 2025, que tuvo entradas agotadas.

Horarios del concierto: ¿a qué hora abren los portones?

La organización estableció el siguiente cronograma para la jornada:

19:00: apertura de portones

21:00: presentación de Mily Britez

23:00: show de Zezé Di Camargo y Luciano

¿Cuánto cuestan las entradas para Zezé Di Camargo & Luciano?

Palco: G. 500.000

Lounge: G. 400.000

Preferencia: G. 300.000

Campo: G. 200.000

Las entradas se venden a través de Ticketea.

¿Qué canciones se podrán escuchar en el concierto?

El repertorio de Zezé Di Camargo y Luciano reúne canciones que acompañaron a distintas generaciones de seguidores de la música brasileña. Entre sus clásicos se encuentran “É o Amor”, “No dia em que saí de casa”, “Você vai ver” y “Muda de vida”.

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Con estas y otras composiciones, el dúo construyó una trayectoria que trascendió las fronteras de Brasil y estableció un vínculo con el público latinoamericano.

Una historia que llegó al cine

La historia personal y musical de los hermanos también fue retratada en la pantalla grande. En 2005 se estrenó “2 Filhos de Francisco” (Los hijos de don Francisco), película que recorrió sus orígenes, las dificultades que atravesaron y el camino que los llevó a convertirse en figuras de la música brasileña.

Su regreso a Paraguay propone así un nuevo encuentro con las canciones que marcaron su carrera y que siguen formando parte de la memoria musical de sus seguidores.