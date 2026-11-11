ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-12
Min
26º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Música
11 de noviembre de 2026 - 14:01

Coronel Oviedo será la primera parada de la gira de CRANEAmúsica

Una charla de una edición anterior de CRANEAmúsica, plataforma que busca acercar herramientas y oportunidades de formación a los distintos actores de la industria musical paraguaya.
Una charla de una edición anterior de CRANEAmúsica, plataforma que busca acercar herramientas y oportunidades de formación a los distintos actores de la industria musical paraguaya.Denis Romero

La iniciativa recorrerá cinco ciudades del país con charlas, talleres y espacios de vinculación para el sector musical. La primera parada será este viernes 13 de noviembre en Coronel Oviedo, mientras que el jueves 19 llegará a Encarnación. Próximamente se darán a conocer los otros destinos.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La plataforma CRANEAmúsica llevará sus actividades de formación e intercambio a cinco ciudades del interior del país, mediante una gira de encuentros gratuitos dirigida a artistas, managers, productores y gestores culturales. La iniciativa es impulsada por la Asociación de la Música Independiente del Paraguay (AMI-PY), AIE Paraguay y CRANEAmúsica, y comenzará este viernes 13 de noviembre en Coronel Oviedo.

La propuesta busca acercar a distintas escenas musicales del país herramientas y conocimientos vinculados al funcionamiento del mercado de la música, además de generar espacios de encuentro entre sus protagonistas. Con nueve años de trayectoria, CRANEAmúsica se prepara para celebrar su décima edición del 1 al 4 de septiembre de 2027.

Formación y vinculación para la música del interior

La gira parte de la necesidad de ampliar las oportunidades de acceso a información y espacios de intercambio para los proyectos musicales que se desarrollan fuera de Asunción. En distintas ciudades del país trabajan artistas, bandas, productores y gestores que, pese a su actividad, cuentan con menos posibilidades de acercarse a instancias de formación sobre el mercado musical, los derechos de los artistas y los circuitos de circulación y colaboración.

Cranea Música.
Los encuentros de CRANEAmúsica incluyen espacios de intercambio sobre la preparación de proyectos artísticos, el funcionamiento de los mercados y las posibilidades de vinculación dentro del sector musical.

En ese contexto, los encuentros plantean acercar estas herramientas a cada territorio, conocer las necesidades de sus escenas locales y conectar a sus protagonistas con el circuito nacional e internacional. También buscan incentivar la participación de proyectos del interior en las convocatorias de CRANEAmúsica 2027.

El programa general contempla charlas sobre cómo preparar un proyecto artístico para presentarlo ante el mercado, el funcionamiento de mercados y ferias musicales, y los espacios de vinculación que pueden ayudar a generar oportunidades. Cada jornada incluye, además, un momento de preguntas e intercambio entre los participantes.

Los contenidos se adaptarán a las características de cada ciudad. Según la parada, podrán incorporarse temas como derechos y entidades de gestión, así como showcases acústicos para presentar propuestas musicales.

Músico en camisa colorida y guitarra eléctrica azul canta intensamente ante un fondo gráfico.
Los showcases forman parte de las actividades de CRANEAmúsica y permiten a los artistas presentar sus propuestas musicales ante otros protagonistas de la industria.

Primera parada: Coronel Oviedo

El primer encuentro será este viernes 13 de noviembre en Coronel Oviedo, en la Academia Sueños de Vida, ubicada en el barrio San Isidro.

La recepción está prevista para las 18:30 y, desde las 19:00, se desarrollará la charla “Cómo preparar tu proyecto artístico”. A las 20:00 se abordará el funcionamiento de los mercados, las ferias y los espacios de vinculación, mientras que a las 21:00 habrá un espacio de preguntas e intercambio.

La jornada continuará a las 21:30 en el Hotel Danubio, con showcases y networking a cargo de Daniel Molas, Valeria Duarte y Abel Barreto.

Mujer con micrófono y dos hombres tocando guitarra y bajo, en un ambiente musical vibrante.
Daniel Molas, Valeria Duarte y Abel Barreto ofrecerán sus showcases este viernes 13 de noviembre en Coronel Oviedo, como parte de la primera parada de la gira de CRANEAmúsica por el interior del país.

Próximo encuentro en Encarnación

La segunda parada anunciada será el jueves 19 de noviembre en Encarnación, en el espacio Folklore Musical. Los detalles de la programación se darán a conocer a través de las redes sociales de AMI-PY, AIE Paraguay y CRANEAmúsica.

Los encuentros son gratuitos y abiertos al público interesado, pero requieren inscripción previa a través del formulario disponible en este enlace.

Para más información, se puede consultar las redes sociales de las organizaciones participantes o escribir al correo info@ami.org.py.

Lo
más leído
del día

01
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: conocé los millonarios contratos del Grupo Vázquez con el Estado y los entes que lideran
Ver más
03
Policiales
Ueno: pastor Joshua Abreu y familiares de Peña, en la mira de la Fiscalía
Ver más
04
Política
Juez explica por qué protegió los datos de familiares de Santiago Peña
Ver más
05
Política
Leite recupera Relaciones Exteriores y Lilian Samaniego cuestiona un supuesto compromiso de Barrios
Ver más

Te puede interesar