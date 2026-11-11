Coronel Oviedo será la primera parada de la gira de CRANEAmúsica

La plataforma CRANEAmúsica llevará sus actividades de formación e intercambio a cinco ciudades del interior del país, mediante una gira de encuentros gratuitos dirigida a artistas, managers, productores y gestores culturales. La iniciativa es impulsada por la Asociación de la Música Independiente del Paraguay (AMI-PY), AIE Paraguay y CRANEAmúsica, y comenzará este viernes 13 de noviembre en Coronel Oviedo.

La propuesta busca acercar a distintas escenas musicales del país herramientas y conocimientos vinculados al funcionamiento del mercado de la música, además de generar espacios de encuentro entre sus protagonistas. Con nueve años de trayectoria, CRANEAmúsica se prepara para celebrar su décima edición del 1 al 4 de septiembre de 2027.

Formación y vinculación para la música del interior

La gira parte de la necesidad de ampliar las oportunidades de acceso a información y espacios de intercambio para los proyectos musicales que se desarrollan fuera de Asunción. En distintas ciudades del país trabajan artistas, bandas, productores y gestores que, pese a su actividad, cuentan con menos posibilidades de acercarse a instancias de formación sobre el mercado musical, los derechos de los artistas y los circuitos de circulación y colaboración.

En ese contexto, los encuentros plantean acercar estas herramientas a cada territorio, conocer las necesidades de sus escenas locales y conectar a sus protagonistas con el circuito nacional e internacional. También buscan incentivar la participación de proyectos del interior en las convocatorias de CRANEAmúsica 2027.

El programa general contempla charlas sobre cómo preparar un proyecto artístico para presentarlo ante el mercado, el funcionamiento de mercados y ferias musicales, y los espacios de vinculación que pueden ayudar a generar oportunidades. Cada jornada incluye, además, un momento de preguntas e intercambio entre los participantes.

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Los contenidos se adaptarán a las características de cada ciudad. Según la parada, podrán incorporarse temas como derechos y entidades de gestión, así como showcases acústicos para presentar propuestas musicales.

Primera parada: Coronel Oviedo

El primer encuentro será este viernes 13 de noviembre en Coronel Oviedo, en la Academia Sueños de Vida, ubicada en el barrio San Isidro.

La recepción está prevista para las 18:30 y, desde las 19:00, se desarrollará la charla “Cómo preparar tu proyecto artístico”. A las 20:00 se abordará el funcionamiento de los mercados, las ferias y los espacios de vinculación, mientras que a las 21:00 habrá un espacio de preguntas e intercambio.

La jornada continuará a las 21:30 en el Hotel Danubio, con showcases y networking a cargo de Daniel Molas, Valeria Duarte y Abel Barreto.

Próximo encuentro en Encarnación

La segunda parada anunciada será el jueves 19 de noviembre en Encarnación, en el espacio Folklore Musical. Los detalles de la programación se darán a conocer a través de las redes sociales de AMI-PY, AIE Paraguay y CRANEAmúsica.

Los encuentros son gratuitos y abiertos al público interesado, pero requieren inscripción previa a través del formulario disponible en este enlace.

Para más información, se puede consultar las redes sociales de las organizaciones participantes o escribir al correo info@ami.org.py.