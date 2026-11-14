Jorge Castro llega con una gala de cumbias sinfónicas al Teatro del BCP: fecha, invitados y entradas

El tenor paraguayo Jorge Castro se prepara para compartir este viernes 20 un concierto de cumbias sinfónicas, presentando un repertorio cuyos arreglos los realizó en conjunto con el maestro Sergio Cuquejo, quien dirigirá a la orquesta.

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En conferencia de prensa, el cantante señaló que la iniciativa de este espectáculo nació en el marco de la inauguración de Tupi Marketplace, en febrero pasado, a partir de una propuesta de Miguel Riveros, fundador de dicha empresa.

“Hicimos un evento esa noche del 5 febrero y ahí nació la idea de hacer un gran concierto, la gala del año con cumbias sinfónicas, con un repertorio amplio, amplio, amplio”, afirmó el artista.

Detalló que el mismo abarcará los clásicos del género como ‘La pollera colorá’ y el vallenato ‘Los caminos de la vida’, así como temas más modernos, entre los que se encuentran ‘Hechicera’ y ‘El bombón asesino’.

Castro sostuvo que el público puede esperar algunas sorpresas o cruces llamativos como una versión de ‘O sole mío’ en el citado ritmo tropical.

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El concierto contará además con la participación de los ballets Lizarte y Kove, así como invitados nacionales e internacionales. El listado está conformado por:

Emilia Recalde

Mily Brítez

Fátima Román

Milena Luján

Nayseth

Luis Mosqueda

Dalmastar

Axel Carillo

Castro afirmó sentirse muy orgulloso de contar con estos artistas para presentar esta gala, que tendrá en el escenario a más de 60 artistas y que buscará invitar al público a cantar y bailar con estas canciones.

“La noche va a estar imperdible como para cantar, bailar, divertirse”, acotó.

Una propuesta inédita dentro de la trayectoria de Jorge Castro

Jorge Castro lleva décadas recorriendo distintos escenarios de Paraguay y el mundo. Y si bien siempre ha combinado en sus repertorios obras de carácter lírico con con canciones populares, esta será la primera vez que dedicará todo un concierto a la cumbia.

“Alguna vez canté en mi época de estudiante, pero la gente también está acostumbrada a escucharme en las polcas sinfónicas, los boleros sinfónicos, las guaranias sinfónicas”, señaló.

Agregó que para interpretar estas cumbias no debe utilizar la voz cubierta, que es la que utiliza para interpretar un aria de ópera. “Utilizo mi técnica vocal, pero en el lado de las voz blanca para que no se pierdan los sentimientos latinos”, destacó.

“Para mí es muy importante que la gente me vea vistiendo la música, como decimos en Holanda, con otra chaqueta. Sería un ropaje diferente a la música popular, en este caso la cumbia”, añadió.

Entradas para ver a Jorge Castro: ¿dónde se venden y cuánto cuestan?

Las entradas para el concierto de Jorge Castro, que será a las 20:30 en el Teatro “José Asunción Flores” del BCP (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos) están a la venta a través de Ticketea y Passline. También se pueden adquirir al (0992) 383-592.

Los sectores y precios son: Generales (G. 100.000) y VIP (G. 200.000).

Castro también detalló que las entradas ya adquiridas a través de Tuti siguen siendo válidas. Los mismos podrán presentar los tickets enviados al correo electrónico o ingresar a la web, no así a la app, y acceder a sus entradas. Podrán presentar el código QR impreso o a través de una captura de pantalla.