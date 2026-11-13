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Cultura
13 de noviembre de 2026 - 16:10

Actividades del fin de semana en el centro de Asunción: visita guiada, feria de vinilos y música en vivo

Cuatro mujeres y un hombre en un ambiente de feria musical, concentrados en la selección de vinilos.
La feria Vinilo Cooltural reunirá a unos 25 expositores en el Centro Cultural del Puerto de Asunción.Gentileza

El Centro Histórico de Asunción albergará a varias actividades durante este fin de semana, como una visita guiada dramatizada por la Loma Tarumá, la feria Vinilo Cooltural y un concierto con obras de compositores italianos.

Por Maripili Alonso
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¿Haciendo planes para el fin de semana? En el Centro Histórico de Asunción se llevarán a cabo varias actividades para disfrutar en este sábado.

Lea más: “Reindy (Hermana)”: obra de danza sobre lazos entre mujeres llega a distintos espacios de Asunción

“Misterios de la casona de la Loma Tarumá” se denomina el recorrido dramatizado que se realizará este sábado 14, en la casona ubicada en México entre Rodríguez de Francia y República de Colombia.

Los secretos del Lord inglés William Whitehead y otras curiosidades de la histórica casona serán dados a conocer con música y teatro en una puesta dirigida por Juan Aveiro.

Como guías estarán Celeste Galeano y Juan Aveiro. También serán parte de esta puesta la cantante Romina Pettengil, las actrices Margarita Franco, Luz Marisabel Bobadilla y los actores Bernardo Gadea y Cristian Pereira.

Mujer joven en vestido colorido y guantes, rodeada de hombres en traje formal y uniforme militar, ante un fondo colonial iluminado.
En la casona de la Loma Tarumá un grupo de artistas recreará la historia y los secretos del Lord Whitehead.

Los recorridos serán a las 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 y 00:00 y las entradas cuestan G. 30.000. Las mismas se pueden adquirir al (0981) 224-687 y (0971) 503-965.

En el Centro Cultural del Puerto de Asunción, a partir de las 15:00, se realizará una nueva edición de Embarcate x Vinilo Cooltural. La feria reunirá a 25 expositores de vinilos, CDs y cassettes de distintos géneros musicales y épocas.

Además habrá gastronomía y un Vinyl Set con RBA, Ángel López, Leila Budz —desde Argentina—, Medo y Arcoíris Analógico. El acceso será libre y gratuito.

También en este espacio, a las 16:00 se realizará la inauguración de cinco murales históricos que fueron restaurados como parte de la preservación del patrimonio del histórico edificio del Puerto.

Imagen de uno de los murales encontrados en el edificio del Puerto de Asunción.
Imagen de uno de los murales encontrados en el edificio del Puerto de Asunción.

El Cazador, La Niña del Cántaro, La Abuela, La Carreta y La Serenata, obras atribuidas al artista Adolfo Alberto Díez Gómez y fechadas en la década de 1950, son los murales que fueron recuperados mediante el trabajo de un equipo coordinado por la Lic. Marta Vera con profesionales de la Secretaría Nacional de Cultura.

En tanto, de 16:00 a 18:00 habrá un Taller de Danza Paraguaya, impulsado por la Dirección de Elencos Nacionales de la Secretaría Nacional de Cultura, a cargo de Víctor Rodríguez. La actividad propone un acercamiento práctico a las danzas tradicionales paraguayas.

También dentro de las instalaciones del Centro Cultural del Puerto de Asunción se podrán visitar La Recova al Puerto, de 8:00 a 16:00; y la exposición “Maestros del Arte Popular e Indígena del Paraguay: El fuego que queda”, en el Espacio Cultural Itaú, de 14:00 a 20:00.

Un cruce entre la música de Doménico Zipoli y Claudio Monteverdi

En el salón Giuseppe Verdi del Colegio Dante Alighieri (Eduardo Víctor Haedo 399) este sábado a las 19:30 se hará el concierto “Quando Zipoli incontrò Monteverdi”, con acceso libre y gratuito.

En este “encuentro musical más allá del tiempo”, según detallaron los organizadores, se podrán escuchar obras de los compositores italianos Claudio Monteverdi (1567-1643) y Doménico Zipoli (1688-1726).

El concierto contará con la dirección musical de Cristina Vera Díaz, quien también será una de las sopranos en escena junto con Alejandra Martínez y Lidya Manzoni.

Igualmente serán parte de este concierto: Víctor del Puerto (tenor y violín), Miriam Hiebert (flauta traversa y piano), Ian López (piano), Micaela Meza (violonchelo) y el Coro del Conservatorio “Asaf” de Hohenau, dirigido por Mariza Benítez Casco.

La soprano Cristina Vera Díaz está a cargo de la dirección musical de este concierto.
La soprano Cristina Vera Díaz está a cargo de la dirección musical de este concierto.

El listado de artistas se completa con los barítonos Juan Ángel Monzón y Marco Klaue, además de los violinistas Juan Sebastián González y Leandro Pedrozo.

También este sábado, de 8:00 a 16:00, se podrá visitar el Museo Casa de la Independencia (14 de mayo y Presidente Franco) y apreciar esta histórica edificación, así como su acervo que incluye muebles, cuadros y también piezas de arte sacro.

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