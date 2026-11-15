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Música
15 de noviembre de 2026 - 14:38

El Ensamble Palito Miranda rendirá homenaje a Remigio Pereira

Remigio Pereira Pintos, destacado trombonista, compositor y arreglador paraguayo, será recordado este lunes en un concierto homenaje por los 65 años de su nacimiento.
Remigio Pereira Pintos, destacado trombonista, compositor y arreglador paraguayo, será recordado este lunes en un concierto homenaje por los 65 años de su nacimiento.

La agrupación ofrecerá este lunes 16 de noviembre un repertorio integrado por composiciones del recordado trombonista, compositor y arreglador paraguayo, en el marco del 65º aniversario de su nacimiento. La presentación también anticipará el tercer álbum del ensamble, dedicado a su legado.

Por ABC Color
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El Ensamble Palito Miranda ofrecerá este lunes 16 de noviembre un concierto en homenaje a Remigio Pereira Pintos (1961-2022), destacado trombonista, compositor y arreglador paraguayo. La presentación tendrá lugar en el Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA) y conmemorará los 65 años del nacimiento del músico.

La agrupación prepara un repertorio especial que recorrerá distintas facetas de la trayectoria de Pereira, desde sus influencias del jazz hasta sus vínculos con la música sinfónica y el folclore paraguayo. La propuesta incluirá composiciones propias del maestro y otras obras vinculadas a su recorrido artístico, con arreglos realizados especialmente para esta ocasión.

Un disco dedicado a su legado

El concierto coincidirá con el adelanto del tercer álbum discográfico del Ensamble Palito Miranda, un material dedicado íntegramente a preservar y difundir la obra de Remigio Pereira, considerado una figura destacada de la música instrumental paraguaya contemporánea.

Grupo de hombres en estudio, tres sentados con posturas diversas y expresiones tranquilas, mientras los de pie visten trajes oscuros.
El Ensamble Palito Miranda prepara un repertorio especial con composiciones de Remigio Pereira y arreglos exclusivos para este concierto homenaje.

Para esta presentación se estrenarán arreglos de músicos nacionales e internacionales, entre ellos Carlos Centurión, Germán Lema, Paulo Malheiros y Rafael Rocha.

“Nos estamos preparando con muchísima emoción para este concierto, una noche pensada para rendir un merecido homenaje a un gigante de nuestra música. Hemos preparado un repertorio único, con arreglos exclusivos de las obras de Remigio”, expresó el baterista y director del ensamble, Víctor Morel.

La formación está integrada por Víctor Morel en batería y dirección, Tato Zilli en bajo eléctrico, Víctor Scura en piano, Bruno Muñoz en saxo tenor, Oliver Duarte en saxo alto, Marcelo Díaz en saxo barítono, Gustavo Pedersen en trombón y Jonathan Piñero en trompeta.

Músicos en escenario oscuro durante el Buenos Aires Jazz 23, vestidos de traje oscuro, tocando piano, trombón y batería.
La agrupación, dirigida por el baterista Víctor Morel, presentará obras que recorren distintas facetas del legado musical de Pereira, desde el jazz hasta la música paraguaya.

Morel señaló que la propuesta busca reunir música, historia y amistad, además de reconocer a quienes abrieron caminos para las nuevas generaciones de artistas. La actividad cuenta con el apoyo del Centro Cultural Paraguayo Americano.

Las entradas anticipadas cuestan G. 50.000 y se pueden adquirir a través del WhatsApp +595 992 693215. En puerta, el costo será de G. 80.000.

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