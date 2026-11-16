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Música
16 de noviembre de 2026 - 16:56

Gorillaz por Olimpia: una remera de edición limitada acompaña el regreso de la banda a Paraguay

Camiseta negra y blanca con escudo del Club Olimpia y diseño de Gorillaz, exhibiendo el número '23' en la parte posterior.
La remera de edición limitada surge de la colaboración entre Gorillaz y el Club Olimpia, en el marco del regreso de la banda a Paraguay.Gentileza

Gorillaz regresará a Paraguay el próximo 1 de diciembre, con un concierto en el Jockey Club del Paraguay, en Asunción. La presentación marcará el reencuentro del grupo británico con el público local después de ocho años y llegará en un momento especial para la banda: su álbum “The Mountain” fue nominado este lunes a los premios Grammy 2027, en la categoría Mejor Álbum de Música Alternativa.

Por ABC Color
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En la antesala de este espectáculo, Gorillaz y el Club Olimpia anunciaron una colaboración que tiene como resultado una remera oficial de edición limitada. La propuesta, impulsada por G5Pro, combina elementos del universo visual de la banda con la identidad del Decano.

Lea más: El actor británico Robert Pattinson será el próximo James Bond

La prenda tendrá un costo de G. 220.000 y podrá adquirirse de manera individual a través de Olimpia Store. También habrá combos que incluirán una entrada para el concierto y la remera, disponibles mediante la plataforma Ticketea.

Los precios de los combos, con servicio de carga incluido, serán los siguientes:

  • Campo Delantero: G. 640.000.
  • Campo Trasero: G. 465.000.
  • Platea: G. 400.000.

El concierto será parte de The Mountain Tour, gira internacional que acompaña el lanzamiento del noveno álbum de estudio de Gorillaz. La agrupación paraguaya de indie rock The Crayolas estará a cargo de abrir el espectáculo.

Mujer sonriente con remera de Gorillaz, rodeada de un ambiente festivo y colorido en el evento de Olimpia.
Gorillaz regresará a Paraguay el próximo 1 de diciembre, con un concierto en el Jockey Club, después de ocho años.

Creado por el músico Damon Albarn y el artista visual Jamie Hewlett, Gorillaz se caracteriza por combinar música de distintos géneros con animación y una propuesta audiovisual propia. A lo largo de más de 25 años de trayectoria, el proyecto ha desarrollado un repertorio que incluye canciones como “Feel Good Inc.”, “Clint Eastwood”, “DARE”, “On Melancholy Hill” y “Rhinestone Eyes”.

El regreso a Asunción permitirá al público paraguayo reencontrarse con una de las propuestas más singulares de la música contemporánea, que esta vez llegará también con el impulso de una nueva nominación a los Grammy.

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