Gorillaz por Olimpia: una remera de edición limitada acompaña el regreso de la banda a Paraguay

En la antesala de este espectáculo, Gorillaz y el Club Olimpia anunciaron una colaboración que tiene como resultado una remera oficial de edición limitada. La propuesta, impulsada por G5Pro, combina elementos del universo visual de la banda con la identidad del Decano.

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La prenda tendrá un costo de G. 220.000 y podrá adquirirse de manera individual a través de Olimpia Store. También habrá combos que incluirán una entrada para el concierto y la remera, disponibles mediante la plataforma Ticketea.

Los precios de los combos, con servicio de carga incluido, serán los siguientes:

Campo Delantero: G. 640.000.

Campo Trasero: G. 465.000.

Platea: G. 400.000.

El concierto será parte de The Mountain Tour, gira internacional que acompaña el lanzamiento del noveno álbum de estudio de Gorillaz. La agrupación paraguaya de indie rock The Crayolas estará a cargo de abrir el espectáculo.

Creado por el músico Damon Albarn y el artista visual Jamie Hewlett, Gorillaz se caracteriza por combinar música de distintos géneros con animación y una propuesta audiovisual propia. A lo largo de más de 25 años de trayectoria, el proyecto ha desarrollado un repertorio que incluye canciones como “Feel Good Inc.”, “Clint Eastwood”, “DARE”, “On Melancholy Hill” y “Rhinestone Eyes”.

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El regreso a Asunción permitirá al público paraguayo reencontrarse con una de las propuestas más singulares de la música contemporánea, que esta vez llegará también con el impulso de una nueva nominación a los Grammy.