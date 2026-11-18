El cantante puertorriqueño Don Omar llegará a Paraguay el 21 de octubre de 2027 para ofrecer un concierto en Arena Asunción. La presentación marcará el inicio del tramo latinoamericano de The Last King World Tour, una gira que contempla 18 fechas en 13 países durante octubre y noviembre de ese año.

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La preventa para el público paraguayo se habilitará el miércoles 2 de diciembre de 2026, a partir de las 10:00. La fecha será distinta a la del resto de los países, donde el proceso comenzará este jueves 19 de noviembre.

Según informó la producción, la decisión de otorgar más tiempo al público local responde a la situación actual del país. “Pensando en sus fans de Paraguay y en la situación actual del país, Don Omar les da más tiempo para prepararse y acceder a la preventa exclusiva”, comunicó el equipo del artista.

Don Omar: cómo acceder a la preventa en Paraguay

Para participar de la preventa del 2 de diciembre será obligatorio registrarse previamente en el sitio oficial del artista: www.donomar.com. La habilitación para el público paraguayo comenzará a las 10:00 y estará dirigida a quienes hayan completado ese registro.

En los demás mercados de la región, la preventa comenzará este jueves 19 de noviembre, también a las 10:00, hora local de cada país. El proceso se realizará a través del sitio oficial de Don Omar y de las ticketeras correspondientes.

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Don Omar en Paraguay: precios de las entradas

El concierto en Arena Asunción contará con distintos sectores. Estos son los precios promocionales de lanzamiento anunciados por la producción:

Experiencia Lounge: G. 950.000

Anillo Fans Don: G. 550.000

Preferencia: G. 450.000

Campo VIP: G. 400.000

Mesas Generales: G. 280.000

Campo: G. 260.000

Platea: G. 230.000

Los valores corresponden a la etapa promocional de lanzamiento y, según la organización, podrán aumentar en las siguientes fases de venta. Las entradas estarán disponibles a través de www.linke-arte.com.

Paquetes Kingdom VIP

También se ofrecerán dos paquetes especiales bajo el nombre Kingdom VIP. El primero tendrá un precio de G. 3.500.000, mientras que el segundo costará G. 2.000.000.

Ambas experiencias incluyen acceso al sector Kingdom VIP, ingreso anticipado (Early Entry) a los sectores Anillo Fans Don y Campo VIP, además de un kit de merchandising oficial del tour, compuesto por un póster y una remera.

The Last King World Tour recorrerá 13 países

La gira comenzará el 21 de octubre de 2027 en Asunción y concluirá el 28 de noviembre en Ciudad de Panamá. El recorrido contempla presentaciones en 18 ciudades de 13 países de Latinoamérica.

Luego de su paso por Paraguay, Don Omar continuará por Buenos Aires, Santiago, Lima, Quito, Guayaquil, Bogotá, Cali y Medellín. El itinerario también incluye Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Ciudad de Guatemala, San Salvador, Managua, Tegucigalpa y San José.

A través de sus redes sociales, el cantante expresó su expectativa por este reencuentro con el público latinoamericano: “Sé cuánto han esperado por este momento. Créanme, yo también. El 2027 es nuestro”.