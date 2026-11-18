El dúo Sin Bandera se alista para regresar a Paraguay con “Escenas Tour” en el año 2027. La agrupación anunció hoy, a través de sus redes sociales, que llegará nuevamente a nuestro país el próximo 20 de febrero.

El Yacht y Golf Club Paraguayo será el escenario que reunirá al dúo conformado por Noel Schajris y Leonel García para compartir las canciones que han marcado la carrera de la agrupación.

Éxitos como “Entra en mi vida”, “Mientes tan bien” y “Kilómetros” son parte de la discografía de esta agrupación conformada en el año 2000. Su último álbum “Escenas”, publicado en febrero pasado, reúne diez nuevas canciones.

“Hay encuentros que se repiten...por eso regresamos Asunción”, señala la publicación de Sin Bandera en sus redes sociales anunciando este regreso.

También indica que las entradas se podrán adquirir a través de ticketop.com.py, pero aún no se revelaron fechas para el inicio de ventas, ni los precios que tendrán las mismas.