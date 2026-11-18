La banda argentina Don Osvaldo reprogramó su visita a Paraguay, la cual estaba prevista para el próximo sábado 28 de noviembre. A través de sus redes sociales, la agrupación liderada por Patricio “Pato” Fontanet anunció la postergación del show para 2027.

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“Por hechos ajenos a la banda y de público conocimiento ocurridos en el hermano país de Paraguay, la fecha prevista para el 28 de noviembre de 2026 se pospone para el día 22 de mayo de 2027″, indicó la agrupación a través de sus redes sociales.

También señalaron que las entradas ya adquiridas son válidas para la nueva fecha. En tanto, quienes no puedan asistir a la nueva fecha y deseen tramitar el reintegro del importe deberán escribir al correo electrónico shows@rocanmusic.com.

“Lamentamos las circunstancias que atraviesa el pueblo paraguayo”, agregó la banda.

Entradas para el show de Don Osvaldo: ¿dónde se consiguen y cuánto cuestan?

Señaló además que las entradas para la nueva fecha están en venta a través de Ticketea.

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Los precios y sectores son:

Plateas: G. 160.000

Preferencias: G. 190.000

Campo: G. 270.000

El SND Arena (Avda. Eusebio Ayala y RI6 Boquerón) será el escenario de este nuevo show, en el que la banda recorrerá los principales éxitos de su carrera.