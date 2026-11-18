Tras una pausa en 2026 a fin de que el terreno pueda regenerarse, este famoso festival al aire libre regresará del 23 al 27 de junio de 2027 en la granja Worthy, en Pilton (Somerset, oeste inglés).

Cher actuará en el espacio de "leyendas" del domingo por la tarde, que suele considerarse el cuarto puesto de cabeza de cartel, mientras que otros artistas confirmados son Sombr, Sienna Spiro, Lily Allen, The Streets, Chase & Status, Kacey Musgraves, Primal Scream y la estrella revelación del pop, Adéla.

El pasado octubre, las entradas para el evento se agotaron en menos de 45 minutos, una demanda alta tras el descanso de este año, con un precio de más de 400 libras (476 euros).

Los pioneros de la música electrónica Kraftwerk debutarán en Glastonbury con un concierto como cabeza de cartel en West Holts, el tercer escenario más grande del festival.

El evento también contará con la presencia de la banda experimental canadiense Angine de Poitrine, conocida por su sonido rock progresivo y sus trajes de lunares.

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"Estamos encantados de regresar tras este año de descanso y, ahora que nos adentramos en el invierno después de este periodo de tranquilidad, queríamos ofrecerles un adelanto musical de lo que les espera en Glastonbury 2027 con esta selección de artistas increíbles", declaró la organizadora Emily Eavis.

"Tenemos muchas ganas de verlos aquí en Worthy Farm en junio para disfrutar de unos momentos inolvidables", agregó,

Se espera que Fender lance un nuevo álbum antes de su actuación en Glastonbury, que tendrá lugar en medio de su gira, titulada "Proper Massive Stadium Tour".

El año pasado las tres grandes cabezas de cartel del prestigioso Pyramid Stage fueron la banda de pop-rock británica The 1975, el legendario cantautor Neil Young y la estrella del pop estadounidense Olivia Rodrigo.