El rapero argentino Acru, quien fue parte en 2024 del festival Asunciónico, tendrá una nueva cita en Paraguay con la realización de Art Dept. VOL 4. El espectáculo se realizará en Vöudevil Venue (Mcal. Estigarribia 1017), desde las 19:30, y reunirá en una misma jornada a exponentes de la escena regional y nacional.

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La producción destaca a Acru por la potencia de su rap, la elaboración de sus letras y la intensidad de sus presentaciones en vivo. Su propuesta combina composiciones de carácter personal con un formato escénico que alterna momentos de energía con pasajes más introspectivos.

Acru y su nueva etapa musical

El artista llega a Paraguay luego de un período de intensa actividad. En 2025 realizó una gira internacional y presentó “Yamael, la ambición”, un álbum conceptual de diez canciones que explora la ambición, los pecados y las contradicciones humanas. El proyecto desarrolla una estética oscura y cinematográfica, con una pieza audiovisual para cada tema, en un cruce entre música e imagen.

Producido por Luigi Navarro y con la coproducción de Yesan en la canción “Rosa Negra”, el material representa una nueva etapa en la búsqueda sonora y creativa del rapero.

Durante este 2026, Acru también realizó una extensa gira por distintas ciudades de Argentina junto a DJ Haze, su histórico compañero de escenario. El espectáculo propone un recorrido por sus discos, sesiones y canciones más conocidas, en un formato centrado en la interpretación en vivo y el vínculo directo con el público.

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Artistas paraguayos en la programación

La cuarta edición de Art Dept. incluirá también la participación de RUXT4AP y Avakuete, quienes abrirán la jornada. La presencia de ambos artistas paraguayos se suma a la propuesta de generar espacios de encuentro entre músicos locales y figuras de la escena regional.

Esta será la cuarta edición del ciclo, que en su fecha anterior contó con la participación de Saramalacara.

Entradas para Acru en Paraguay

Las entradas están disponibles a través de Ticketea y su sitio web, con precios desde G. 100.000 más cargo por servicio, correspondientes a la segunda fase de venta. Una vez agotado el cupo de esta etapa, se habilitará el precio final.

El espectáculo es apto para todo público. Debido a la capacidad limitada del recinto, todos los asistentes deberán contar con su entrada. Los menores de edad deberán ingresar acompañados por un adulto responsable.