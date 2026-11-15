Bassunciónico, festival de contrabajistas, celebra su cuarta edición con conciertos y clases magistrales

Asunción será sede de la cuarta edición del Festival Internacional de Contrabajos Bassunciónico, que del 16 al 20 de noviembre reunirá a músicos, estudiantes y aficionados a la música académica en torno a este instrumento. La programación incluirá conciertos de gala, recitales, clases magistrales y espacios de formación, con acceso libre y gratuito para el público.

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La iniciativa fue creada y es dirigida artísticamente por el contrabajista y docente José Luis Velasco Rivera. En esta edición, el invitado de honor será el estadounidense Joel Braun, recientemente nombrado profesor asociado de contrabajo en la Universidad de Texas en Austin.

Braun se formó en The Juilliard School y ha desarrollado una trayectoria internacional que incluye actuaciones junto a agrupaciones como la Filarmónica de Nueva York, la Filarmónica de Israel y la Sinfónica de Detroit. También trabajó bajo la dirección de reconocidos maestros, entre ellos Gustavo Dudamel, Riccardo Muti y Zubin Mehta.

Conciertos y actividades formativas

La agenda comenzará este lunes 16 en la sede central del Instituto Superior Nacional de Música (ISNAMU), en articulación con el Conservatorio Nacional de Música (CONAMU) y en el marco del II Festival Universitario de la Música.

Ese día, de 15:00 a 17:00, Joel Braun ofrecerá una clase magistral de contrabajo y música de cámara en el Aula 1 del ISNAMU. Posteriormente, de 18:00 a 20:00, el Salón Auditorio Florentín Giménez de la misma institución recibirá el concierto de contrabajo inaugural.

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Las actividades de formación continuarán el martes 17 y el miércoles 18, de 14:00 a 18:00, con sesiones de perfeccionamiento a cargo de Braun en la Congregación Evangélica Alemana. El jueves 19, el músico volverá al ISNAMU para impartir otra clase magistral, de 14:00 a 16:00.

La programación tendrá uno de sus momentos centrales ese jueves, a las 20:00, con el Concierto de Gala junto a la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC), en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane. La velada contará con Joel Braun y José Luis Velasco Rivera como solistas. Este último interpretará el Concierto Nº 2 de Giovanni Bottesini. Además, Velasco Rivera y el violinista Juan Ignacio López ofrecerán el Gran Dúo Concertante, también del compositor italiano.

El viernes 20, las actividades formativas se trasladarán a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción (FADA-UNA). Allí, Braun ofrecerá una charla de 10:00 a 12:00 y una última clase magistral, de 13:00 a 16:00.

El festival concluirá ese mismo viernes, a las 20:00, con un concierto en el Auditorio de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), ubicado sobre Tte. Ayala Velázquez. La presentación estará protagonizada por los participantes del encuentro, acompañados por el pianista paraguayo Luis Reyes.

Acceso gratuito y apoyo a la organización

El IV Festival Internacional de Contrabajos Bassunciónico cuenta con el respaldo de la OSN, la OSIC, la Orquesta de Cámara Municipal de Asunción (OCMA), la FADA-UNA, el ISNAMU, el CONAMU y Autana Strings.

Aunque todas las actividades serán gratuitas, la organización impulsa iniciativas de autogestión para cubrir gastos logísticos relacionados con el transporte y la alimentación de los participantes. Entre ellas se encuentra una rifa cuyo premio será una brea profesional Pops para contrabajo. Cada número cuesta G. 20.000 y hay 100 disponibles. El sorteo se realizará el viernes 20, durante el concierto de clausura.

Para adquirir números o realizar donaciones, se puede contactar al (0991) 913 506. También se habilitaron transferencias a Banco Familiar, alias 5.100.126, a nombre de Eliana Ayelén Ayala Pastore, tesorera del festival.

Para más información sobre las actividades, está disponible el teléfono (0992) 752 961.