Sin Bandera trajo una gran celebración de la música sin artificios al SND Arena

En tiempos donde el auto-tune y las programaciones por computadora son moneda corriente en los conciertos de música pop, Sin Bandera llegó a Asunción con una propuesta más parecida a la de un concierto de jazz: voces notables que no temen recurrir a los ad libs y una banda de músicos que le aporta una fuerza viva a cada una de las canciones.

El dúo conformado por el mexicano Leonel García y el argentino Noel Schajris regresó a Paraguay en el marco de Escenas Tour, la gira del álbum que acaban de presentar a principios de este mes. Pero, en esta presentación de poco más de dos horas, también invitaron a recorrer los éxitos que han marcado su carrera.

El show se inició poco después de las 21:00, con la cámara siguiendo al dúo en el backstage, mientras hicieron su ingreso al escenario al compás de una introducción musical y al grito de “Rohayhu Paraguay”, por parte de Noel. “¿Están listos para sentir, para cantar, para llorar y bailar?“, añadió.

“De viaje” marcó el inicio de este recorrido, en el que ambos cantantes desarrollaron una gran complicidad con el público, en el marco de una puesta decorada con telas rojas. “Y más te amo” siguió en el repertorio, con un notable solo de trompeta.

Noel se quitó el saco y bromeó que con el calor tenía ganas de cantar “en calzones” como Justin Bieber en los Grammy, antes de dar paso a “Tócame”.

Luego fue el turno de Leonel de dejar atrás el saco, quien bromeó señalando que luego del “estriptís”, venía una canción “de las más tristes”. Así llegó la balada “Pero no”, con notables armonías vocales.

“Suelta mi mano ya” siguió en el repertorio con el saxo soprano ofreciendo un destacado solo. Al compás de “Dime que sí”, tres parejas presentes en el concierto se comprometieron, ofreciendo un espectáculo más allá del escenario.

Tras el paso de “ABC”, Leonel ofreció una emotiva dedicatoria a las mujeres, destacando su empatía, los cuidados que ofrecen, su lucha. “Las mujeres en nuestra vida son fundamentales”, afirmó el artista mexicano, antes de dedicarles “Amor real”, que llegó con un toque funk y fue intensamente coreada por los presentes.

Ya sobre el final de esta canción, Sin Bandera aprovechó para ofrecer un segmento instrumental y destacar a los siete músicos y dos coristas que forman parte de esta propuesta “sin secuencias, sin algoritmos”, como expresó Noel.

Durante gran parte del concierto Leonel ejecutó la guitarra, mientras que Noel hizo lo suyo en un gran piano de cola montado en el escenario. El show siguió con la baladas “Ahora sé” y una impresionante versión de “Y llegaste tú”, que permitió disfrutar de la fuerza y los diversos sonidos de la banda.

Casi en contraste, solo con las guitarras y un teclado llegó “A ti”, para luego presentar una canción del nuevo disco “Escenas”: “Nunca”, que habla de reconstruirse tras un corazón roto. Mientras interpretaban “¿Qué culpa tiene ella?”, Noel bajó del escenario y le ofreció un abrazo a un pequeño fan que estaba en las primeras filas.

“Si tu no estás aquí”, la célebre canción de la española Rosana, fue intensamente coreada por los presentes; seguida por la balada “Ves” y la animada “Sirena”, que puso a todo el público de pie para bailar.

Noel recordó luego algunos versos de la guarania “Recuerdo de Ypacaraí”, que el público lo acompañó cantando; antes de dar paso a su gran éxito “Kilómetros”, un balada que tiempo antes de la llegada de los smartphones ya pregonaba: “que todo el mundo cabe en el teléfono”.

Sumiendo al público en una suerte de catarsis colectiva, Sin Bandera siguió con “Que lloro”, “Mientes tan bien” y “En esta no”, con el público cantando a los gritos. Al parecer, la desbordante energía en “Que me alcance la vida” llevó luego a que el piano de cola pierda el equilibrio y se desplome sobre el escenario.

Ya sobre el final llegaron “Te vi venir” y “Entra en mi vida”, que no pudo contar con el piano, pero la situación fue rápidamente salvada por el tecladista. La verdad, es que poco importó, ya que el público estaba extasiado cantando y disfrutando de esas baladas que hablan de la llegada del amor.

La previa del show estuvo a cargo del cantante y compositor paraguayo Luigi Manzoni, quien guitarra en mano y acompañado por el guitarrista Karim Manzur, ofreció versiones acústicas de sus canciones como “Declarado culpable”, “Con la música que tengo”, que fue dedicada a todos los que hacen arte en Paraguay; y “El negocio de ser vulnerable”.

También se presentó el cantante mexicano Noam, quien es corista de Sin Bandera y se está lanzando como solista a través del sello de Noel Schajris. Acompañado por un guitarrista, sorprendió con su caudal de voz e interpretando al armónica presentó un blues inspirado en una ruptura por WhatsApp.

Luego interpretó su primer sencillo, “Qué difícil”, que grabó junto a Schajris y en la que habla desde su experiencia con el alcoholismo.