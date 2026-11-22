Maggie Purahéi es el nombre artístico de Margarita Robledo Ortigoza, una paraguaya que reside hace más de dos décadas en Estados Unidos. Trabaja en finanzas, pero distintas situaciones la llevaron a reconectarse con su pasión por la música y actualmente es parte de un álbum nominado al Grammy.

“El año pasado conocí a un productor argentino llamado Leandro Álvarez. Lo conocí en un evento en el que yo estaba cantando una zamba argentina para caridad, para un hospital de Salta”, comentó Maggie, en conversación ABC a través de una videollamada.

Detalló que en ese evento también conoció al acordeonista argentino Chango Spasiuk. “Me preguntan de dónde soy y les cuento que soy de Paraguay. Ellos pensaban que yo era argentina como todo el resto ahí (...) El Chango me habla en guaraní, me cuenta de canciones y compositores paraguayos y resulta que los eran grandes admiradores de la música paraguaya”, señaló.

A partir de ese encuentro, según comentó Maggie, Álvarez le propuso trabajar en un álbum de guaranias con otras cantantes. “Para mí eso luego ya fue un honor súper grande”, añadió.

Esta propuesta fue solo el inicio, ya que Maggie comenzó a trabajar con Álvarez en otros proyectos, incluyendo su propio álbum. Uno de esos proyectos fue el álbum “Black Shaman Strikes Back”, del poeta estadounidense Marc Marcel.

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La artista paraguaya señaló que participó de unos coros que acompañan a la poesía y también fue parte de la ingeniería de grabación.

“Es más el análisis de los audios, de los sonidos, de la grabación. Fui un par de veces a trabajar con Leandro en California, a ayudar con la parte más técnica”, detalló la artista, en relación a su trabajo en el álbum que esta semana consiguió una nominación al Grammy como Mejor Álbum Hablado de Poesía.

“Es increíble hoy en día con la tecnología lo que se puede lograr, la calidad del sonido. Cuando vos te vas a ver una película esperás que todo sea nítido, que todo sea lindo. Así también con la música”, señaló.

Maggie comentó que Marcel realizó además una película con Inteligencia Artificial (IA) en la que plasmó visualmente todo este álbum de poesía, que tuvo a Álvarez como productor y compositor.

La artista paraguaya señaló que, cuando se anunciaron las nominaciones al Grammy, prácticamente la tomó por sorpresa, aunque ya le habían advertido de la posibilidad de que el álbum de Marcel esté entre los nominados.

“Esa mañana me desperté y cuando vi la noticia, recién ahí caí en cuenta de que ‘Dios mío, esto es algo importante’”, expresó. En este sentido, Maggie Purahéi resaltó la importancia de hacer bien el trabajo, sin importar cuán pequeño sea.

“Para mí este reconocimiento de la Academia es eso, el apoyo a los pequeñitos que estamos atrás del artista, que también contamos para su grandeza. Un trabajo hecho, por más pequeño que sea, es significativo”, resaltó.

El regreso de Maggie Purahéi a su pasión por la música

Maggie Purahéi es contadora y llegó a los Estados Unidos hace más de 20 años. En Asunción estudió piano en el Ateneo Paraguayo, al que considera su casa.

“Era mi lugar favorito de todos los sábados. Al colegio de repente no me quería ir, pero el sábado me levantaba sin falta porque para mí era un lugar donde había magia”, recordó.

Comentó que siempre le gustó el canto y recordó a la maestra Wilma Ferreira, a quien dijo que le gustaría cantar música folclórica. También fue parte de un coro dirigido por Luis Luccini que cantó el Réquiem de Mozart con una orquesta sinfónica, algo que rememora con mucha emoción.

“Tuve muchas oportunidades gracias al Ateneo y los amigos que me dio la música allá y hoy también acá”, señaló.

Ese encuentro fortuito con Leandro Álvarez le permitió no solo reconectar con su pasión por la música, sino también incursionar en la composición de sus propias canciones.

El pasado 28 de mayo publicó el sencillo “Arroyito”, una guarania inspirada en sus recuerdos de infancia en Paraguay, especialmente en los arroyos de Ytu Guazu y Paraguarí.

Actualmente, la cantante y compositora se encuentra trabajando en lo que será su primer álbum. Detalló que cuando tiene ideas para una letra, una melodía, graba con el piano o la guitarra y le envía su propuesta a Álvarez.

Sostuvo que tiene otra guarania inspirada en la madre y también comenzó a explorar otros ritmos latinoamericanos como la salsa, el huayno, el joropo, etc. Señaló además que su álbum estaría contando con la colaboración de algunos artistas argentinos.

Si bien aún no tiene fecha para el lanzamiento del álbum, señala que su objetivo es presentarlo antes de abril del próximo año y también lanzar algunas canciones en los meses venideros.

Maggie Purahéi también señaló que actualmente balancea su trabajo en finanzas con su proyecto musical y que suele realizar presentaciones para la comunidad paraguaya en ocasiones especiales.

Maggie Purahéi y una reflexión a partir de la nominación al Grammy

“Para la gente que de repente piensa que su trabajo es pequeño e insignificante, siempre hay alguien mirando. Creo que si vos lo haces con alegría, con esfuerzo, en algún momento la vida te lo devuelve o te lo reconoce”, expresó la cantautora paraguaya.

Afirmó que está agradecida por las oportunidades que ha tenido, pero que también siente que su corazón las atrajo. “Tanto tiempo quise y pensaba dónde, cómo. Cuando descansé fue ‘aquí está tu oportunidad’. Entonces, ahí es donde agarrás y decís ‘bueno, por algo la música me está llamando otra vez’”, indicó.

“Esto es lo mío y estoy feliz de poder cumplir un sueño”, remarcó la artista paraguaya.