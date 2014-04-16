Presentan primer sello de distribución de música digital en Paraguay

La idea surgió luego de un viaje a los Estados Unidos. La necesidad era clara: la música hecha en Paraguay no gozaba de una visibilidad en las principales plataformas que hoy integran el nuevo modelo de negocios de la industria musical en el mundo.

Con solo 18 años, el joven paraguayo Mark Meyer empezó a desarrollar una idea que –tras 6 meses de trabajo– se presentó oficialmente la noche del martes en el local de Kamastro, del Paseo Carmelitas.

“Cuando volví desarrollé la idea, empecé a hablar con la gente de iTunes y Spotify y, una vez que cerré con ellos, fue mucho más sencillo”, comenta su creador.

Fue así como Random Sounds logró acuerdos con gigantes de la industria como iTunes, Amazon, Google Play y servicios populares como Spotify, Deezer y Shazam. La empresa se encargará de la distribución de los temas y discos de los artistas locales, además de servicios como la creación de un canal de Vevo (del popular portal de videos YouTube) y la posibilidad de ingresar a la lista de charts de los Billboard.

El nombre del sello no es casual: responde a su carácter de “aleatoriedad”, debido a que abarcarán todos los géneros musicales.

Los artistas firman contratos por un año, los cuales incluyen la cesión de derechos de distribución para que la venta sea legal.

Entre las principales estrategias de la empresa, se encuentra el desarrollo de una plataforma virtual propia (Random Play), el cual pondrá a la venta online el repertorio de artistas nacionales a un costo aproximado de G. 3.000 guaraníes, con un cobro a través del crédito del celular.

Como artistas invitados, participaron de la presentación el popular guitarrista y compositor Rolando Chaparro y la joven agrupación Purahéi Soul, quienes interpretaron temas en vivo.

“De entrada dije que sí”, aseguró Chaparro, uno de los primeros artistas en firmar con el sello. “Hay que hacer que el músico tome conciencia de que su trabajo no es un hobbie sino una profesión, en una era en la que podemos tener más ventajas que en la era de las discográficas”, dijo el artista, antes de interpretar temas como Espinas del alma y Mentiras claras, de Krhizya.

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