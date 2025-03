Presentarán mañana libro “Ars longa” de Vicky Torres

Arts Longa no reúne todos los escritos de Vicky Torres sobre arte publicados en nuestro medio, pero sí una gran parte y tal vez, la más significativa de los mismos. Se trata básicamente de artículos, muchos de ellos publicados en ABC Color, y de textos especialmente preparados para presentaciones en catálogos. Comprende no obstante miradas que van más allá del arte paraguayo y que se internan en el que se ha hecho y se hace en otras partes del continente y del mundo o se aventuran en reflexiones acerca del misterio siempre fascinante de la creación artística.



Victoria Torres Rospligiosi (Vicky Torres), limeña, vive entre nosotros desde 1991. Desde entonces se ha destacado por haber ejercido de manera constante y profesional la crítica de arte en diversos medios de prensa locales y por haberse convertido en una de nuestras importantes animadoras de la cultura. Presidenta de la ONG Orbis Tertius, bajo su dirección se han multiplicado en nuestro medio en los últimos años actividades hoy tan conocidas como los cafés filosóficos, y las charlas de café, los recitales poéticos popularizados bajo el nombre de "Vino, Chipa y Poesía", los debates sobre los temas culturales más importantes o actuales o la presentación de nuevos valores en el espacio de las artes plásticas. Como crítica de arte se inició en Lima en 1975, ejercicio que no ha abandonado desde entonces.