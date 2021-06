Reseña: “Luca”

(Disponible en Disney+)

La racha de películas originales de Pixar luego de una período con más secuelas que nuevas ideas sigue arrojando buenos resultados, completando con Luca un “hat trick” de alta calidad muy bienvenido luego de la decente Unidos y la excelente Soul.

Luca sigue a su homónimo protagonista (Jacob Tremblay en la versión original en inglés), un joven monstruo marino que vive en las profundidades cerca de la costa de la localidad italiana de Portorosso, hasta que un encuentro fortuito con otro joven monstruo, Alberto (Jack Dylan Grazer) despierta en Luca una curiosidad por el mundo humano que lo lleva a salir del agua.

Obsesionados por conseguir una motocicleta Vespa, Luca y Alberto entablan amistad con una enérgica niña del pueblo, Giulia (Emma Berman) y juntos deciden participar en un concurso atlético para ganar dinero, mientras los padres de Luca buscan desesperadamente a su hijo, temerosos de que el pueblo de pescadores descubra y mate al monstruo marino que se oculta entre ellos.

Lejos de las ambiciones existenciales de filmes como Soul, Intensa-Mente o las películas de Toy Story, Luca se decanta por una historia más sencilla y accesible de amistad que sin embargo viene con toda la potencia emocional que Pixar ha sabido perfeccionar en los 26 años que han pasado desde su largometraje debut.

La odisea de Luca y Alberto por encajar entre los humanos y su misión de ganar suficiente dinero – un concepto que no terminan de entender del todo, con resultados obviamente hilarantes – para comprar una Vespa que los lleve a una vida de total libertad no será particularmente novedoso, ya que el filme une los mismos puntos de triunfo y conflicto entre ambos que se pueden ver en muchas otras historias infantiles similares, pero eso no disminuye lo entrañables que son los personajes o lo buenos que los animadores y guionistas de Pixar son a la hora de conectar emocionalmente a sus personajes con su público.

Es tan fácil caer en la arena movediza que es esa conexión emocional que un momento de traición hacia la mitad de la película me arrancó un grito ahogado. Y en ese mismo sentido los momentos de calidez y afecto se sienten similarmente a flor de piel.

La clara atención al detalle con la que el filme trae a la vida a Portorosso, desde sus más impresionantes paisajes hasta los más mínimos detalles en las decoraciones de las calles o los muebles de las habitaciones, son capaces de generar una sensación de nostalgia incluso en aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de visitar la costa de Italia.

En tono y estética, es lo más cercano que Pixar ha llegado jamás a hacer una película de Hayao Miyazaki, y por momentos se siente verdaderamente como un homenaje a filmes de Ghibli como Porco Rosso o Ponyo, aunque sin el mensaje antifascista del primero o la moraleja ambientalista del segundo.

Luca es otro triunfo de Pixar, uno más discreto y menos ambicioso que algunas de sus mejores películas pero uno igualmente entretenido, conmovedor y entrañable.

----------------------------------------------------------------------------

<b>LUCA</b>

Dirigida por Enrico Casarosa

Escrita por Jesse Andrews y Mike Jones

Producida por Andrea Warren

Edición por Catherine Apple y Jason Hudak

Dirección de fotografía por David Juan Bianchi y Kim White

Banda sonora compuesta por Dan Romer

Elenco: Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer, Emma Berman, Saverio Raimondo, Maya Rudolph, Jim Gaffigan, Marco Barricelli, Peter Sohn, Marina Massironi, Sandy Martin, Sacha Baron Cohen