Reseña: “Más dura será la caída”

(Disponible en Netflix)

El eléctrico filme de acción ambientado en el Salvaje Oeste Más dura será la caída toma a legendarias figuras afroamericanas reales de esa inestable y sangrienta época de la historia estadounidense y las planta en un conflicto ficticio de venganza y codicia.

Años después de ver cómo su padre y su madre eran asesinados a sangre fría por el temible forajido Rufus Buck (Idris Elba), el joven Nat Love (Jonathan Majors) se ha hecho un nombre propio como una figura destacada de la frontera, un bandido líder de una banda que solo roba a otros bandidos.

Pero cuando Buck es liberado por los otros miembros de su sanguinaria banda, Nat decide ir a cobrar venganza, con la ayuda de su banda y del implacable justiciero Bass Reeves (Delroy Lindo).

Apartándose de la formalidad apacible y los colores apagados de edificios de madera con pintura gastada por el sol que suelen caracterizar al género “western” más realista, el director Jeymes Samuel – un músico británico que debuta como director de largometrajes con esta película - imprime a su obra una energía y una irreverencia que recuerdan más a un cruce entre el Django sin cadenas de Quentin Tarantino y la Rápida y mortal de Sam Raimi con los desenfadados thrillers de criminales de Guy Ritchie.

Una cámara lenta sigue a un Rufus Buck inhumanamente calmado mientras sus secuaces masacran a un vagón entero de soldados, el título de la película aparece en ritmo con los disparos de Nat cuando abate a un viejo enemigo, la cámara se pega al cañón de una escopeta para darnos una vista en primera persona durante un devastador tiroteo... Samuel sacrifica alegremente el realismo en pos del estilo y la espectacularidad.

Además, la fotografía y el diseño de escenarios colaboran para darle al filme una textura como de cómic que no es ni de lejos tan exagerada como la de películas directamente basadas en historietas que buscaban emular el estilo de las páginas como el Sin City de Robert Roedríguez o el Dick Tracy de Warren Beatty, pero hay algo del mismo espíritu en los vivos colores del los edificios de Redwood, el feudo de Buck, donde el “saloon” de Trudy Smith (Regina King) casi tiene la atmósfera de un club nocturno moderno, como algo que se vería en una película de John Wick.

En uno de los momentos más memorables de la película desde el punto de vista estético, Nat y su colega Cuffee (Danielle Deadwyler) roban un banco en Marysville, una ciudad de gente blanca donde literalmente todo el pueblo, desde los edificios hasta los caminos de tierra, son blancos como la nieve.

Hay contados momentos en los que la acción no fluye tan bien como podría, pero por lo general la calidad de la acción de la película establece a Samuel como un talento a tener en cuenta; en especial el tiroteo final, que es un incidente espectacularmente caótico que incluye una impresionantemente salvaje pelea entre Trudy Smith y Stagecoach Mary (Zazie Beets).

La historia de la venganza de Nat y la ambición de Buck de crear su propio “reino” en la región con Redwood como capital no es particularmente profunda, pero tampoco pretende ser más que una emocionante historia de acción, y eso no quiere decir que no tenga momentos de repentino impacto emocional, en particular gracias a que el elenco se lanza con enorme entusiasmo a sus respectivos papeles.

Idris Elba deja ver destellos de humanidad bajo la monstruosa figura de Buck, mientras que Jonathan Majors sigue demostrando, como hizo en la excelente 5 Sangres de Spike Lee, por qué es uno de los actores más prometedores del momento; y actores consagrados como Regina King y Lakeith Stanfield (como el perturbadoramente impasible Cherokee Bill) claramente están divirtiéndose un montón con la posibilidad de enunciar los jugosos diálogos de forajidos duros de matar que el guion les otorga.

Más dura será la caída es una bienvenida inyección de acción y espectáculo de calidad para comenzar el mes con buen cine.

-----------------------------------------------------------------------------------

MÁS DURA SERÁ LA CAÍDA (The Harder They Fall)

Dirigida por Jeymes Samuel

Escrita por Jeymes Samuel y Boaz Yakin

Producida por Jeymes Samuel, Lawrence Bender y James Lassiter

Edición por Tom Eagles

Dirección de fotografía por Mihai Malamaire Jr.

Banda sonora compuesta por Jeymes Samuel

Elenco: Jonathan Majors, Idris Elba, Zazie Beets, Regina King, Delroy Lindo, Lakeith Stanfield, RJ Cyler, Danielle Deadwyler, Edi Gathegi, Deon Cole, Damon Wayans Jr., DeWanda Wise

Lea más: Las películas que Netflix estrenará en noviembre