“La cabeza de la araña”: un thriller pasable con un gran Chris Hemsworth

(Disponible en Netflix)

Dirigida y presentada con estilo, con una premisa intrigante que no termina de explorar a profundidad y capaz de generar alta tensión e impacto emocional pero sufriendo de un serio problema de inconsistencia de tono, La cabeza de la araña es un thriller entretenido pero ligeramente frustrante porque podía haber sido mucho mejor.

La historia trascurre en una isla que sirve como una prisión “de lujo” para personas privadas de su libertad que optaron por someterse a experimentos farmacéuticos como alternativa a una prisión estatal. Sin embargo, los experimentos llevados a cabo allí por el carismático jefe de la instalación, Steve Abnesti (Chris Hemsworth) con drogas capaces de alterar radicalmente el comportamiento y la percepción de sus sujetos de prueba pronto demuestran peligro de salirse desastrosamente de control.

Para esta película, el director Joseph Kosinski – que solo hace un mes estrenaba en cines la excelente Top Gun: Maverick – une fuerzas con los guionistas Rhett Reese y Paul Wernick, que en poco más de una década se han establecido como un dúo notable en Hollywood gracias a su particular estilo de humor ácido, historias de tono irreverente y acción cruda, que han desplegado con mucho éxito en películas como Zombieland, Deadpool o la muy buena Escuadrón 6 de Michael Bay.

El problema es que el estilo de Reese y Wernick no termina de encajar bien en una historia impulsada por paranoia química, codicia corporativa y profundos arrepentimientos como es la de esta película.

Hay una sólida corriente de discreta y creciente tensión aumentando sostenidamente a lo largo del filme, a medida que el protagonista Jeff (Miles Teller) comienza a sentir cada vez más el peso de los experimentos en los que participa como sujeto y como colaborador, y la verdadera naturaleza de esos experimentos va aclarándose.

Pero esos elementos nunca homogenizan del todo con las inyecciones de humor fuera de lugar y los “needledrops” de rock clásico, por muy buena que sea la música elegida, con clásicos de Supertramp o Roxy Music o el inimitable She Blinded Me With Science de Thomas Dolby haciéndole un eco irónico a los acontecimientos de la película.

Los elementos individuales son muy disfrutables, pero el todo da la impresión de una película que no tiene muy claro exactamente qué quiere ser en lo que a tono se refiere.

Aún así, el sólido trabajo del elenco compuesto por Teller, Jurnée Smollet y en particular Chris Hemsworth, que interpreta a Abnesti como el tipo más aterrador de monstruo, el que está absolutamente convencido de que es un santo y de que las personas bajo su yugo están felices de encontrarse bajo su merced, es suficiente para estabilizar la tambaleante estructura de la película.

Y en lo visual la película es a menudo un goce, en particular en los instantes en que la acción se traslada fuera de las instalaciones de Abnesti para que el director de fotografía Claudio Miranda se luzca con impresionantes y gigantescas tomas de paisajes marítimos y montañosos, o “flashbacks” difusos bañados en sepia y editados de forma sutilmente inquietante, como a medio camino entre sueños y pesadillas.

Lastimosamente la mayor parte del filme trascurre en los pasillos y salas grises de la sede de Abnesti, por lo que Miranda y Kosinski no tienen el margen para crear imágenes deslumbrantes que tuvieron en todas las otras películas de su carrera juntos.

A pesar de sus imperfecciones e impericias, La cabeza de la araña no deja de ser una opción decente para el cine en casa del fin de semana.

Calificación: 3/5

------------------------------------------------------------------------

LA CABEZA DE LA ARAÑA

Título original: Spiderhead

Dirigida por Joseph Kosinski

Escrita por Rhett Reese y Paul Wernick (basada en un cuento de George Saunders)

Producida por Chris Hemsworth, Rhett Reese, Paul Wernick, Agnes Chu, Oren Katzeff, Eric Newman, Jeremy Steckler y Geneva Wasserman

Edición por Stephen Mirrione

Dirección de fotografía por Claudio Miranda

Banda sonora compuesta por Joseph Trapanese

Elenco: Chris Hemsworth, Miles Teller, Jurnée Smollett, Mark Paguio, Tess Haubrich, Nathan Jones, Sam Delich, Joey Vieira, BeBe Bettencourt, Daniel Reader