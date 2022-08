“Todo en todas partes al mismo tiempo”: un conmovedor drama de escala interdimensional

Luego de su aclamado largometraje de 2016 Swiss Army Man, el dúo de directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert – colectivamente conocidos como Daniels – regresan con un filme en que vuelven a hacer gala del buen ojo para el espectáculo visual absurdista que ya demostraban en aquella película y en su trabajo previo como directores de vídeos musicales, pero cuyo surrealismo lleno de ridículas - pero asombrosas - peleas y argumento interdimensional arropa una historia profundamente emocional de amor, amargura, nihilismo y esperanza.

Evelyn (Michelle Yeoh) tiene una lavandería con su esposo Waymond (Ke Huy Quan) y su hija Joy (Stephanie Hsu), pero tanto el estado de su negocio como su relación con su familia es calamitosa. Pero durante una fatídica visita para rendir cuentas fiscales, el cuerpo de Waymond es poseído por otra versión suya de un universo paralelo, que informa a Evelyn que un ser maligno capaz de viajar a placer entre universos la está buscando como parte de su plan para destruir todas las realidades.

Como despliegue de imaginación descontrolada, Todo en todas partes es intachable. El inusual viaje de Evelyn a una oficina burocrática acaba desembocando en desesperadas peleas contra otros viajeros interdimensionales – presentadas con impresionantes coreografías que hacen buen uso de la infinita experiencia de Michelle Yeoh, un ícono del cine de Hong Kong a la altura de los más grandes de las artes marciales en el séptimo arte – y la forma en que Daniels conciben las mecánicas del viaje entre universos se presta para momentos enormemente entretenidos.

En la secuencia de acción más memorable de la película, Evelyn – cargada con el conocimiento de artes marciales de su yo de otro universo – debe impedir que dos enemigos suyos inserten objetos en... partes íntimas de sus cuerpos para ganar poderes. Y esa es solo una de las cosas más relativamente mundanas que ocurren en el filme; entrar en detalle sobre lo demás, sin embargo, sería incurrir en spoilers imperdonables.

Pero el verdadero brillo de la película no está en su comedia o su acción sino en la sencilla pero profunda historia que envuelve toda esa parafernalia, un conmovedor cuento de relaciones rotas, el peso de las expectativas calcificándose en nihilismo depresivo, los sueños abandonados y la redención que solo puede venir enfrentando y aceptando esas dolencias emocionales que son universales, o en este caso multiversales.

Es en el despliegue de esas emociones, de la angustia existencial y la catársis de la redención donde se hace sentir el monumental trabajo de Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Stephanie Hsu, una labor que en un mundo justo debería ser reconocida al menos con un bien robusto número de nominaciones en la inminente temporada de premiaciones de Hollywood.

El único problema – y es uno que en cierta medida también estaba presente en Swiss Army Man – es que por momento Daniels se dejan llevar por el humor aleatorio, perdiéndose un poco en digresiones sobre manos con dedos de salchicha o mapaches parlantes, y eso acaba metiéndose un poco en el camino del impacto emocional de la película, restándole fuerza como una represa a la corriente de un río.

Pero tiene sentido que una película tan arrojada y ambiciosa, que intenta hacer tantas cosas como Todo en todas partes al mismo tiempo no dé en el blanco en el cien por ciento de esas cosas. Aún así, como sus personajes, es una película maravillosa en su imperfección.

Calificación: 4/5

--------------------------------------------------------------------------------

TODO EN TODAS PARTES AL MISMO TIEMPO

Título original: Everything Everywhere All at Once

Dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert

Escrita por Daniel Kwan y Daniel Scheinert

Producida por Daniel Kwan, Daniel Scheinert, Mike Larocca, Anthony Russo, Joe Russo y Jonathan Wang

Edición por Paul Rogers

Dirección de fotografía por Larkin Seiple

Banda sonora compuesta por Son Lux

Elenco: Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, James Hong, Jamie Lee Curtis, Jenny Slate, Harry Shum Jr., Tallie Medel, Biff Wiff, Sunita Mani, Aaron Lazar, Brian Le, Andy Le