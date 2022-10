“Vista por última vez”: Gerard Butler protagoniza un thriller que decepciona

Aunque comienza de forma prometedora y tiene alguna que otra secuencia de acción que golpea fuerte – literal y figurativamente –, este nuevo filme de acción protagonizado por el siempre imponente Gerard Butler está lejos del nivel de recientes esfuerzos suyos como la muy entretenida El robo perfecto.

El matrimonio de Will (Butler) y Lisa (Jaimie Alexander) está atravesando momentos duros y ambos acordaron una separación temporal para ganar perspectiva, por lo que Will lleva a Lisa a casa de sus padres. En el trayecto, paran en una gasolinera y Lisa entra a la tienda para comprar agua mientras Will carga combustible. Sin embargo, Lisa nunca regresa al auto.

Gerard Butler, por su apariencia robusta, su voz rasposa y su filmografía habitual de roles como el del rey Leónidas de 300, normalmente es encasillado como el típico tipo duro invencible, pero en filmes previos como el sólido drama apocalíptico El día del fin del mundo ha demostrado a cabalidad que es capaz de roles con mayor vulnerabilidad, y su trabajo en esta película es sólido, lleno de desesperación palpable y frustrante incertidumbre.

Eventualmente la película transiciona a Will a un modo más de héroe de acción, más acorde a lo que uno esperaría de un filme más tradicional de Butler, una transición que se siente algo abrupta, pero logra mantener a Will en una sensación constante de desventaja, y da al director Brian Goodman excusas para filmar una paliza que se siente genuinamente dolorosa y un tiroteo discreto en espectacularidad, pero alto en tensión.

Donde la película acaba perdiéndose es en el hecho de que acaba dependiendo de que Will actúe de forma ilógica para mover la historia.

Por un lado, es lógico que Will no se quede obedeciendo las órdenes de la Policía porque si así fuera no habría película, pero el trabajo del guionista en este caso era hacer que esas decisiones cuestionables tengan cierto sentido lógico, particularmente en una película de un tono que busca ser realista, en que el protagonista se supone es nada más que un hombre común y corriente; esto no es El Marine, en la que tenía sentido, dentro del contexto del filme, que John Cena reaccione al secuestro de su esposa robando una patrullera policial y tiroteándose a alta velocidad con los secuestradores mientras sotiene un chaleco antibalas frente a su cara como escudo.

Al saltarse la justificación detrás de las acciones del protagonista solo para que “haya película”, se siente como que la película está haciendo trampa.

Y como el resto de la película no es nada especial, generalmente manteniéndose en un nivel aceptable pero poco memorable, ni siquiera se puede decir que sacrificar esa lógica interna de la historia haya valido la pena.

Calificación: 2/5

