Hamnet: la consagración de Chloé Zhao en el mapa del dolor humano

En Hamnet, el gran acierto de Zhao fue profundizar al espíritu lateral del libro. La cámara se desprendió de la sombra mítica de Shakespeare para fijar su mirada en Agnes. A través de ella, la película explora las capas más crudas de una madre que ve partir a su hijo: no solo vemos la impotencia y la desesperación, sino también el odio y la frustración que carcomen la estructura familiar. Agnes no solo sufre; su dolor redefine la forma en que se vincula con el mundo.

La película sostiene un relato delicioso y de un realismo refrescante. Zhao nos envuelve en una red sutil: comienza con la fragilidad de unas pocas lágrimas y, de manera orgánica, nos arrastra hasta un mar de llanto absoluto.

La atmósfera también es protagonista y da su propio discurso. La fotografía enmarca de forma elocuente el contexto donde se desarrolla la historia; es poéticamente triste y bella. Recrea un clímax de angustia que primero ahoga y luego permite drenar. Es un escenario donde el dolor no desaparece, sino que se transforma.

Lea más: Estrenos en cines: la saga “Exterminio” continúa y dos íconos animados vuelven a las salas

Interpretaciones que dejan el alma en la pantalla

Jessie Buckley realiza la interpretación de su carrera. La actriz entrega cuerpo y alma para transmitir el que se considera el mayor dolor del mundo: la muerte de un hijo. Su Agnes es un mapa de tragedias previas que culminan en un incendio emocional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Paul Mescal aporta una impronta fascinante como un William Shakespeare absorto, a veces desconectado de la realidad, que busca desesperadamente un camino para expresar lo que le quema por dentro. Mescal logra mostrar a un hombre que se perdió a sí mismo tras la muerte de Hamnet y cuyos esfuerzos creativos posteriores son, en esencia, un intento por sacar el dolor hacia afuera.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En última instancia, Hamnet nos recuerda que el duelo es el territorio donde todas las diferencias se desvanecen. Ante la pérdida, no existen estratos sociales, credos ni jerarquías; el dolor nos alinea y nos sitúa a todos sobre el mismo suelo desnudo. Es la experiencia humana más democrática y devastadora, una que nos iguala en nuestra vulnerabilidad y nos despoja de cualquier máscara.

Con su película, Chloé Zhao logra que entendamos que, tras el estrépito de la tragedia y el esfuerzo por ponerle palabras al vacío, lo que queda es el peso de la ausencia. Y, como escribió el propio autor tras su pérdida... el resto es silencio.

Calificación: 5/5

Ficha técnica