Estrenos en cines: la saga “Exterminio” continúa y dos íconos animados vuelven a las salas

Dos nuevas películas llegan este jueves a refrescar la cartelera de cine en Paraguay.

Medio año después del estreno de la aclamada tercera entrega de la saga de terror Exterminio, sobre un virus que convierte a las personas en rabiosas máquinas de matar y ha devastado Inglaterra, un nuevo capítulo de la saga llega a cines.

Exterminio: El templo de huesos trascurre inmediatamente después de los eventos de Exterminio: La evolución y sigue al joven Spike mientras lidia con una peligrosa facción de sobrevivientes liderada por un carismático y perturbado fanático, mientras el doctor Kelson hace un descubrimiento que podría cambiar los destinos de toda la isla inglesa.

Alfie Williams, Ralph Fiennes y Jack O’Connor repiten en sus roles de la película anterior.

Mientras la primera y la tercera película de la saga fueron dirigidas por Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionaire, Steve Jobs) y escritas por Alex Garland (Ex Machina, Guerra civil), El templo de los huesos cuenta con un guión de Garland, pero es dirigida por la cineasta Nia DaCosta (Candyman, The Marvels).

Está prevista la realización de una película más de Exterminio, de nuevo con guion de Garland y dirigida por Boyle.

Otro estreno de esta semana es la película animada Tom y Jerry: La brújula mágica, una aventura protagonizada por el emblemático dúo animal.

En esta película, Tom y Jerry recorren China y viajan en el tiempo en busca de una poderosa reliquia mágica.

“Crepúsculo” vuelve a los cines

Además, esta semana regresa a cines en preestreno el taquillero drama romántico de fantasía Crepúsculo, basado en la novela homónima de Stephanie Meyer, estrenado originalmente en 2008.

La película adapta la historia de Bella Swan, quien se muda con su padre a un remoto pueblo en las montañas del norte de los Estados Unidos, donde descubre que uno de sus compañeros de colegio, con quien inicia una compleja relación romántica, es en secreto un vampiro.

Kristen Stewart y Robert Pattinson protagonizan bajo la dirección de Catherine Hardwicke.

Crepúsculo fue un enorme éxito de taquilla y fue seguido por cuatro secuelas: Luna nueva (2009), Eclipse (2010), Amanecer: Parte 1 (2011) y Amanecer: Parte 2 (2012).

