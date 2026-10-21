Ellas escribieron tus pesadillas: 10 libros de terror escritos por mujeres

Las mujeres ayudaron a construir la literatura de terror. Desde las pioneras del gótico hasta las voces latinoamericanas actuales, sus historias exploran el miedo, la violencia y los secretos de lo cotidiano. Te compartimos una lista de autoras de la literatura de terror para que las agregues a tu lista de favoritas.

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1. El miedo tiene historia

Mary Shelley (1797–1851)

Novelista y ensayista británica, vinculada al Romanticismo y considerada una de las pioneras de la ciencia ficción.

Libro destacado: Frankenstein — Un científico crea vida y abandona a su criatura. El horror también radica en las decisiones de su creador.

Emilia Pardo Bazán (1851–1921)

Novelista, periodista y ensayista española, impulsora del naturalismo en su país y defensora de la educación y los derechos de las mujeres.

Libro destacado: La cita y otros cuentos de terror — Diez relatos que exploran el miedo y lo fantástico desde el imaginario gallego.

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2. El peligro también vive en casa

Daphne du Maurier (1907–1989)

Novelista, cuentista y dramaturga británica, reconocida por su contribución a la literatura de suspenso psicológico y a la tradición gótica del siglo XX.

Libro destacado: Rebeca — Una joven llega a Manderley, donde el recuerdo de la primera esposa de su marido parece dominarlo todo.

Shirley Jackson (1916–1965)

Novelista y cuentista estadounidense, considerada una figura fundamental de la literatura gótica y del terror psicológico del siglo XX.

Libro destacado: Siempre hemos vivido en el castillo — Dos hermanas viven aisladas junto a su tío tras el envenenamiento de varios familiares. La tranquilidad resulta sospechosa.

3. Hay presencias que permanecen

Anne Rice (1941–2021)

Novelista estadounidense, reconocida por su narrativa gótica y sobrenatural y por su influencia en la representación contemporánea de los vampiros.

Libro destacado: Entrevista con el vampiro — Louis relata su transformación en vampiro y su vínculo con Lestat. Una historia de inmortalidad, deseo y horror.

Susan Hill (n. 1942)

Novelista y cuentista británica, autora también de teatro y memorias. Su trayectoria abarca la ficción literaria, el misterio y los relatos de fantasmas.

Libro destacado: La mujer de negro — Un abogado viaja para resolver una herencia y se topa con una aparición ligada a una tragedia que el pueblo prefiere olvidar.

4. Lo cotidiano se vuelve pesadilla

Joyce Carol Oates (n. 1938)

Novelista, cuentista y ensayista estadounidense, ganadora del National Book Award y reconocida por la amplitud y diversidad de su producción literaria.

Libro destacado: Zombi — Inspirada en Jeffrey Dahmer, esta novela explora la violencia humana. Una lectura perturbadora en la que el horror no necesita de lo sobrenatural.

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Mariana Enriquez (n. 1973)

Escritora, periodista y docente argentina, considerada una de las principales voces del terror latinoamericano contemporáneo. Su producción incluye cuentos, novelas y crónicas.

Libro destacado: Las cosas que perdimos en el fuego — Doce cuentos en los que la violencia, las desapariciones y lo sobrenatural se cruzan. El miedo habita en las calles, las casas y los cuerpos.

5. Nadie está a salvo

Mónica Ojeda (n. 1988)

Novelista, cuentista y poeta ecuatoriana, reconocida por una narrativa que explora el miedo, la violencia y los vínculos entre mujeres.

Libro destacado: Mandíbula — Una adolescente despierta secuestrada por su profesora. Amistades intensas, un culto secreto e historias de terror de internet se entrelazan en esta novela.

Silvia Moreno-García (n. 1981)

Novelista y editora mexicana y canadiense, cuya obra abarca el terror, la fantasía, el policial y la ficción histórica.

Libro destacado: Gótico — Una carta lleva a Noemí a una mansión aislada en México para ayudar a su prima. Allí encuentra una familia inquietante y sueños amenazantes.