Reseñas
21 de octubre de 2026 - 15:11

Ellas escribieron tus pesadillas: 10 libros de terror escritos por mujeres

Collage de imágenes de escritoras de literatura de terror.
Collage de imágenes de escritoras de literatura de terror.

Desde los cimientos de la literatura gótica hasta el horror contemporáneo que late en las calles de Latinoamérica, las mujeres han construido y transformado nuestra forma de temer. En esta nota presentamos una imperdible lista de diez autoras esenciales que exploraron la violencia, lo cotidiano y los secretos más oscuros de la condición humana. Guardá esta lista y descubrí cuáles son los libros que renovaron el género.

Por Carolina Sales
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Las mujeres ayudaron a construir la literatura de terror. Desde las pioneras del gótico hasta las voces latinoamericanas actuales, sus historias exploran el miedo, la violencia y los secretos de lo cotidiano. Te compartimos una lista de autoras de la literatura de terror para que las agregues a tu lista de favoritas.

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1. El miedo tiene historia

Mary Shelley (1797–1851)

Novelista y ensayista británica, vinculada al Romanticismo y considerada una de las pioneras de la ciencia ficción.

Libro destacado: Frankenstein — Un científico crea vida y abandona a su criatura. El horror también radica en las decisiones de su creador.

Frankenstein - Mary Shelley.
Frankenstein - Mary Shelley.

Emilia Pardo Bazán (1851–1921)

Novelista, periodista y ensayista española, impulsora del naturalismo en su país y defensora de la educación y los derechos de las mujeres.

Libro destacado: La cita y otros cuentos de terror — Diez relatos que exploran el miedo y lo fantástico desde el imaginario gallego.

La cita y otros cuentos de terror - Emilia Pardo Bazán.
La cita y otros cuentos de terror - Emilia Pardo Bazán.

2. El peligro también vive en casa

Daphne du Maurier (1907–1989)

Novelista, cuentista y dramaturga británica, reconocida por su contribución a la literatura de suspenso psicológico y a la tradición gótica del siglo XX.

Libro destacado: Rebeca — Una joven llega a Manderley, donde el recuerdo de la primera esposa de su marido parece dominarlo todo.

Rebecca - Daphne du Maurier.
Rebecca - Daphne du Maurier.

Shirley Jackson (1916–1965)

Novelista y cuentista estadounidense, considerada una figura fundamental de la literatura gótica y del terror psicológico del siglo XX.

Libro destacado: Siempre hemos vivido en el castillo — Dos hermanas viven aisladas junto a su tío tras el envenenamiento de varios familiares. La tranquilidad resulta sospechosa.

Siempre hemos vivido en el castillo - Shirley Jackson
Siempre hemos vivido en el castillo - Shirley Jackson

3. Hay presencias que permanecen

Anne Rice (1941–2021)

Novelista estadounidense, reconocida por su narrativa gótica y sobrenatural y por su influencia en la representación contemporánea de los vampiros.

Libro destacado: Entrevista con el vampiro — Louis relata su transformación en vampiro y su vínculo con Lestat. Una historia de inmortalidad, deseo y horror.

Entrevista con el vampiro - Anne Rice.
Entrevista con el vampiro - Anne Rice.

Susan Hill (n. 1942)

Novelista y cuentista británica, autora también de teatro y memorias. Su trayectoria abarca la ficción literaria, el misterio y los relatos de fantasmas.

Libro destacado: La mujer de negro — Un abogado viaja para resolver una herencia y se topa con una aparición ligada a una tragedia que el pueblo prefiere olvidar.

La mujer de negro - Susan Hill.
La mujer de negro - Susan Hill.

4. Lo cotidiano se vuelve pesadilla

Joyce Carol Oates (n. 1938)

Novelista, cuentista y ensayista estadounidense, ganadora del National Book Award y reconocida por la amplitud y diversidad de su producción literaria.

Libro destacado: Zombi — Inspirada en Jeffrey Dahmer, esta novela explora la violencia humana. Una lectura perturbadora en la que el horror no necesita de lo sobrenatural.

Zombi de Joyce Carol Oates.
Zombi de Joyce Carol Oates.

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Mariana Enriquez (n. 1973)

Escritora, periodista y docente argentina, considerada una de las principales voces del terror latinoamericano contemporáneo. Su producción incluye cuentos, novelas y crónicas.

Libro destacado: Las cosas que perdimos en el fuego — Doce cuentos en los que la violencia, las desapariciones y lo sobrenatural se cruzan. El miedo habita en las calles, las casas y los cuerpos.

Las cosas que perdimos en el fuego - Mariana Enriquez.
Las cosas que perdimos en el fuego - Mariana Enriquez.

5. Nadie está a salvo

Mónica Ojeda (n. 1988)

Novelista, cuentista y poeta ecuatoriana, reconocida por una narrativa que explora el miedo, la violencia y los vínculos entre mujeres.

Libro destacado: Mandíbula — Una adolescente despierta secuestrada por su profesora. Amistades intensas, un culto secreto e historias de terror de internet se entrelazan en esta novela.

Mandíbula - Mónica Ojeda.
Mandíbula - Mónica Ojeda.

Silvia Moreno-García (n. 1981)

Novelista y editora mexicana y canadiense, cuya obra abarca el terror, la fantasía, el policial y la ficción histórica.

Libro destacado: Gótico — Una carta lleva a Noemí a una mansión aislada en México para ayudar a su prima. Allí encuentra una familia inquietante y sueños amenazantes.

Gótico - Silvia Moreno-García.
Gótico - Silvia Moreno-García.