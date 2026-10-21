Clásicos de terror literario: libros imperdibles para leer en Halloween

¿Por qué leemos terror? En Halloween los antiguos mitos cobran vida. Es la fecha ideal para revivir las historias que definieron nuestras peores pesadillas. La fascinación por lo oculto, el misterio y lo macabro encuentra en la literatura un espacio seguro donde enfrentar aquello que nos aterra. A continuación, repasamos los hitos fundamentales que marcaron la historia del género.

El primer monstruo moderno

En 1818, Mary Shelley escribió Frankenstein, la obra fundacional que mezcló la ciencia, el horror y el sufrimiento humano como ninguna otra, planteando dilemas éticos y existenciales que siguen vigentes.

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El señor de las sombras

Bram Stoker inmortalizó el mito del vampiro con Drácula (1897), una novela epistolar cargada de suspenso, sensualidad y horror victoriano que consolidó las bases de la mitología de los No-Muertos.

El maestro del relato corto

Edgar Allan Poe perfeccionó la atmósfera de claustrofobia, obsesión y locura en cuentos inolvidables como El corazón delator y La caída de la Casa Usher, explorando los recovecos más oscuros de la psique humana.

El terror viene del espacio

H.P. Lovecraft creó el horror cósmico con La llamada de Cthulhu. En su obra, el miedo a lo desconocido e insondable alcanza su máxima expresión ante entidades ancestrales que empequeñecen a la humanidad.

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Casas que no olvidan

La maldición de Hill House (1959), de Shirley Jackson, sentó las bases del terror psicológico moderno y de las historias de casas embrujadas, priorizando el terror mental y la paranoia sobre el sobresalto explícito.

La posesión que marcó una época

William Peter Blatty sacudió al mundo en 1971 con El Exorcista, demostrando la fuerza arrolladora del terror religioso, la fe y el horror psicológico en el tejido de la sociedad contemporánea.

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El rey del terror moderno

Stephen King redefinió el género en la segunda mitad del siglo XX con clásicos inoxidables como It, El Resplandor y Carrie, logrando llevar la pesadilla directamente a la vida cotidiana y a los terrores más íntimos de la gente común.