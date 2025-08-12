¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Esta semana trae a consolas y PC el relanzamiento de clásicos de culto, la llegada de otro juego antes exclusivo de Xbox y PC a PlayStation 5, la nueva entrega anual de Madden NFL y un llamativo juego de básquetbol futurista en silla de ruedas que llega de la mano de Nintendo.

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos de esta semana:

Echoes of the End (martes 12)

Desarrolladores: Myrkur Games

Distribuidores: Deep Silver

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un juego de acción y fantasía con mecánicas “soulslike” y presentación cinematográfica sobre una guerrera con poderes mágicos que se enfrenta a las fuerzas de un imperio opresor para salvar a su hermano en un mundo inspirado en Islandia.

Senua’s Saga: Hellblade II en PS5 (martes 12)

Desarrolladores: Ninja Theory

Distribuidores: Xbox Game Studios

Plataforma: PlayStation 5

Llega a la PlayStation 5 la secuela del aclamado juego de acción y fantasía oscura de 2017 Hellblade: Senua’s Sacrifice. Esta continuación, en la que la guerrera Senua, aún atormentada por visiones y alucinaciones, recorre la Islandia del siglo IX liderando a su pueblo en una cruenta guerra, fue lanzado originalmente en PC y consolas Xbox hace poco más de un año.

Ra Ra Boom (martes 12)

Desarrolladores: Gylee Games

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Un juego “beat ‘em up” en 2D que puede ser jugado en solitario o entre hasta cuatro jugadores en línea como un equipo de porristas ninja que se enfrentan a un ejército sintético creado por una inteligencia artificial fuera de control.

Madden NFL 26 (jueves 14)

Desarrolladores: EA Orlando

Distribuidores: Electronic Arts

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

La nueva entrega de la serie anual de simuladores de fútbol americano de EA, con todas las actualizaciones de la temporada más reciente de la Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos.

Drag x Drive (jueves 14)

Desarrolladores: Nintendo

Plataforma: Nintendo Switch 2

Un juego deportivo en el que el jugador participa en encuentros de un deporte parecido al básquetbol en sillas de rueda, en equipos de tres, aprovechando los controles de movimiento de la Switch 2 para imitar los movimientos de usar una silla de ruedas.

Midnight Murder Club sale de “early access” (jueves 14)

Desarrolladores: Velan Studios

Distribuidores: Sony Interactive Entertainment

Plataformas: Windows, PlayStation 5

Luego de haber sido lanzado en versión “early access”, llega la versión 1.0 y el lanzamiento en PS5 de este juego de terror en línea en el que hasta cinco jugadores deben explorar una mansión a oscuras, armados solo con un revólver y una linterna, dándose caza los unos a los otros. El juego incluye chat por proximidad, por lo que los jugadores solo escuchan hablar a los otros participantes si estos están cerca.

Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition (jueves 14)

Desarrolladores: Relic Entertainment

Plataforma: Windows

Un relanzamiento del clásico juego de estrategia en tiempo real Warhammer 40,000: Dawn of War. Incluye las tres expansiones del título original, que fue lanzado en 2004.

Bendy: Lone Wolf (viernes 15)

Desarrolladores: Joey Drew Studios

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

El nuevo juego en la serie de titulos de terror Bendy, que trascurren en los oscuros pasillos de un estudio de animación de principios del siglo XX infestado por monstruos.

Off (viernes 15)

Desarrolladores: Mortis Ghost

Distribuidores: Fangamer

Plataformas: Windows, Nintendo Switch

Una remasterización del juego de rol independiente belga de 2009 Off, a menudo comparado con el clásico Earthbound de Nintendo. El nuevo lanzamiento de este clásico de culto incluye nuevo contenido nunca antes visto.