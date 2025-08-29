Día del Gamer: la celebración del mundo de los videojuegos

La fecha, establecida por medios de comunicación especializados en la industria del videojuego, celebra a una comunidad diversa que incluye jugadores casuales, competitivos, desarrolladores, streamers y creadores de contenido de un medio que ya compite con el cine y la música tanto en impacto cultural como en ingresos.

Se estima que la audiencia global de los videojuegos supera las 3.000 millones de personas, la mayoría de las cuales juegan en plataformas móviles como teléfonos. América Latina figura entre las regiones de crecimiento más acelerado.

Las competiciones profesionales de videojuegos (eSports) atraen audiencias que rivalizan con eventos deportivos tradicionales, con cientos de millones de espectadores.

Aunque tradicionalmente el público predominante de los videojuegos ha sido masculino y de adolescentes y jóvenes adultos, la participación femenina en ese pasatiempo y en la industria crece de forma sostenida y que el promedio de edad se aleja del estereotipo adolescente.

Investigaciones científicas señalan beneficios cognitivos y sociales del juego estructurado, aunque advierten sobre riesgos cuando se combinan sesiones prolongadas como falta de sueño.

