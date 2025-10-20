¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

En una semana especialmente generosa en número de nuevos lanzamientos llegan nuevas entregas en veneradas series de videojuegos como Ninja Gaiden, Katamari o Double Dragon, remakes y remasterizaciones de varios clásicos y muchas otras novedades.

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos de esta semana:

Ninja Gaiden 4 (martes 21)

Desarrolladores: Team Ninja y PlatinumGames

Distribuidores: Xbox Game Studios

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Team Ninja, el estudio detrás de los últimos lanzamientos de la legendaria serie de juegos de acción Ninja Gaiden, hacen equipo con PlatinumGames (Bayonetta, Nier Automata) para traer una nueva sangrienta aventura del guerrero ninja Ryu Hayabusa. El juego presenta también a un nuevo protagonista que puede controlar su propia sangre y la de sus enemigos durante el combate.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (martes 21)

Desarrolladores: The Chinese Room

Distribuidores: Paradox Interactive

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Una secuela del aclamado juego de rol de 2004 Vampire: The Masquedare – Bloodlines, que adaptaba el mundo del juego de rol de mesa de World of Darkness. Esta nueva entrega llega luego de un largo proceso de desarrollo y trascurre en la ciudad de Seattle, donde el jugador debe adentrarse en el submundo sobrenatural de la ciudad, uniéndose a uno de los clanes vampíricos que lo controlan.

Jurassic World Evolution 3 (martes 21)

Desarrolladores: Frontier Developments

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

La nueva entrega de la serie de juegos de estrategia y simulación basados en la serie de películas Jurassic World. Como en los títulos anteriores, el jugador debe construir y administrar un parque zoológico de dinosaurios, esta vez pudiendo construir su parque en nuevas locaciones como Hawái o Japón.

Painkiller (martes 21)

Desarrolladores: Anshar Studios

Distribuidores: 3D Realms

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un “reinicio” del aclamado juego de acción en primera persona del mismo nombre, lanzado originalmente en 2004. Como en el título original, el jugador encarna en esta nueva versión a un hombre recién fallecido que debe abrirse paso por el Purgatorio, enfrentando a todo tipo de criaturas demoniacas, para llegar al Paraíso.

Dispatch (miércoles 22)

Desarrolladores: AdHoc Studio

Plataformas: Windows, PlayStation 5

Un juego narrativo de aventuras desarrollado por exintegrantes de Telltale Games, creadores de The Wolf Among Us o los aclamados juegos basados en The Walking Dead. Con mecánicas basadas en elecciones similares a los de aquellos títulos, el juego se centra en un ex superhéroe que ahora trabaja como operador en una línea telefónica de emergencias similar al 911 donde se reciben pedidos de auxilio a superhéroes. El protagonista es interpretado por Aaron Paul (Breaking Bad).

Powerwash Simulator 2 (jueves 23)

Desarrolladores: FuturLab

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

La secuela del exitoso simulador de limpieza de 2022 Powerwash Simulator presenta al jugador nuevas opciones e innumerables nuevos objetos qué limpiar con su pistola de agua a presión, además de varias otras nuevas herramientas. Una de las novedades de esta nueva entrega es la posibilidad de jugar con otra persona en línea.

Double Dragon Revive (jueves 23)

Desarrolladores: Yuke’s

Distribuidores: Arc System Works

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Una nueva entrega de la legendaria serie de “beat ‘em ups” en 2D Double Dragon, que comenzó en 1987. Este nuevo título, a cargo de estudio Yuke’s - famosos por sus múltiples juegos de lucha libre de WWE – presenta las mecánicas típicas de combate en 2D de la serie, pero con una impresionante presentación moderna.

Tormented Souls II (jueves 23)

Desarrolladores: Dual Effect

Distribuidores: PQube

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

En la secuela del juego de terror de 2021 Tormented Souls, el jugador vuelve a encarnar a la intrépida Caroline Walker, quien enfrenta nuevos horrores al explorar una remota localidad plagada por criaturas monstruosas, en un título que vuelve a emular a los clásicos del género “survival horror”.

Bounty Star (jueves 23)

Desarolladores: Dinogod

Distribuidores: Annapurna Interactive

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un juego de acción en el que el jugador puede ensamblar y combatir en imponentes vehículos robóticos gigantes – con mecánicas similares a las de la saga Armored Core - mientras, en paralelo, gestiona su base de operaciones, desde la construcción hasta la agricultura del lugar.

Dreamed Away (jueves 23)

Desarrollador: Nicolas Petton

Distribuidores: Pineapple Works

Plataformas: Windows, Mac, Linux, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un juego de rol con elementos de terror que parece inspirado en clásicos del género como Undertale y Yume Nikki, y cuenta la historia de un niño que se adentra en una realidad misteriosa y surreal en la Francia de la década de 1990.

The Lonesome Guild (jueves 23)

Desarrolladores: Tiny Bull Studios

Distribuidores: Don’t Nod

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un juego de rol de aventuras y fantasía de perspectiva isométrica en el que el jugador forma un grupo de aventureros para emprender un peligroso viaje y salvar a un mundo consumido por la soledad.

Full Metal Schoolgirl (jueves 23)

Desarrolladores: Yuke’s

Distribuidores: D3 Publisher

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Nintendo Switch 2

Un peculiar juego de acción en tercera persona en el que el jugador encarna a androides con la forma de estudiantes de secundaria que se enfrentan a las fuerzas de una empresa que explota a sus empleados.

Plants vs Zombies: Replanted (jueves 23)

Desarrolladores: PopCap Games

Distribuidores: Electronic Arts

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Una versión remasterizada y en alta definición de la versión original de Plants vs Zombies, que añade nuevos secretos y desafíos al clásico de 2009 en el que plantas vivientes deben repeler hordas de muertos vivientes.

Once Upon a Katamari (viernes 24)

Desarrolladores: Rengame

Distribuidores: Bandai Namco Entertainment

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

El regreso de la excéntrica serie de juegos Katamari en su primer título para consolas desde 2011. Una vez más, el jugador toma el rol del Príncipe del Cosmos, quien debe restaurar las estrellas rodando y acumulando objetos cada vez más grandes.

Chicken Run: Eggstraction (viernes 24)

Desarrolladores: Aardman Animations

Distribuidores: Outright Games

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un juego de sigilo y estrategia basado en las películas Pollitos en fuga, en el que el jugador debe guiar a la gallina Ginger y a sus amigos emplumados en atrevidas y riesgosas misiones de infiltración y rescate que pueden ser jugadas en modo cooperativo en línea.