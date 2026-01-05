¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Aunque el ritmo de nuevos lanzamientos de videojuegos sigue siendo lento, como es normal en la temporada de fiestas y el inicio del nuevo año, esta primera semana de 2026 ya trae novedades interesantes, como la nueva entrega de una serie de juegos de terror muy aclamada, además de opciones de supervivencia, acción y aventuras post apocalípticas.

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos de esta semana:

DuneCrawl (lunes 5)

Desarrolladores: Alientrap

Plataforma: Windows

Un juego de aventuras en mundo abierto en el que los jugadores recorren un mundo desértico a bordo de un cangrejo gigante artillado, explorando y recolectando recursos. Se puede jugar en solitario o con hasta cuatro otros jugadores en línea.

I Am Future en consolas (jueves 8)

Desarrolladores: Mandragora

Distribuidores: tinyBuild

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Luego de su lanzamiento en PC a finales de 2024, llega a consolas este juego de supervivencia en el que el jugador se instala en una azotea de un edificio en una zona inundada y debe pescar, cultivar alimentos y rescatar objetos de las aguas para subsistir.

Pathologic 3 (viernes 9)

Desarrolladores: Ice-Pick Lodge

Distribuidores: HypeTrain Digital

Plataforma: Windows

La tercera entrega de la aclamada saga de juegos de terror psicológico en primera persona Pathologic vuelve a colocar a los jugadores en la piel de un doctor que llega a un pueblo arrasado por una misteriosa plaga y tiene solo 12 días para hallar la cura.

Code Violet (sábado 10)

Desarrolladores: TeamKill Media

Plataforma: PlayStation 5

Un juego de acción y terror en tercera persona que trascurre en un futuro post apocalíptico y tiene como protagonista a una mujer que debe sobrevivir y escapar de una instalación científica donde intentos de resolver una crisis de esterilidad con experimentos de manipulación temporal han causado que el lugar sea devastado por monstruosos dinosaurios.