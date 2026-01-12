¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Coloridas aventuras en 3D, desafiantes acertijos, difíciles decisiones en medio de un apocalípsis zombi, terror inspirado en las redes sociales y el relanzamiento de uno de los grandes éxitos de la presente década son algunas de las novedades que llegan esta semana a consolas y PC.

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos de esta semana:

Big Hops (lunes 12)

Desarrolladores: Luckshot Games

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Nintendo Switch

Un colorido juego de plataformas en 3D en el que los jugadores encarnan a una rana que usa su lengua para balancearse y realizar grandes saltos mientras intenta volver a casa tras haber sido secuestrada por un enigmático espíritu.

Quarantine Zone: The Last Check (lunes 12)

Desarrolladores: Brigada Games

Distribuidores: Devolver Digital

Plataforma: Windows

Un juego de simulación ambientado en un futuro post apocalíptico en el que una ciudad está infestada por un virus zombi. El jugador encarna al encargado de un punto de control y debe registrar a cada persona que intenta pasar, buscando rastros de infección, y debe decidir a quién dejar pasar y a quién no.

Cassette Boy (miércoles 14)

Desarrolladores: Wonderland Kazakiri

Distribuidores: Pocketpair Publishing

Plataformas: Windows, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Un juego de rol y plataformas en 3D con estética “pixel art” inspirado en conceptos de física cuántica en el que el jugador debe controlar la perspectiva en la que ve el mundo, haciendo aparecer y desaparecer obstáculos según su punto de vista, para resolver el misterio de la desaparición de la Luna.

The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon (jueves 15)

Desarrolladores: Nihon Falcom

Distribuidores: NIS America

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

El más reciente lanzamiento de la longeva serie de juegos de rol Trails, que a su vez forma parte de la serie The Legend of Heroes. Tres protagonistas distintos luchan para definir el futuro de todo un continente que se enfrenta a un apocalípsis.

Animal Crossing: New Horizons, versión para Switch 2 (jueves 15)

Desarrolladores: Nintendo

Plataforma: Nintendo Switch 2

Una versión optimizada para Switch 2 de la más reciente entrega de la mundialmente exitosa serie de juegos Animal Crossing, lanzada originalmente en la primera Switch en 2020. Se trata de un juego en el que el usuario hace su hogar en una apacible isla y debe ayudar a mantener el lugar, forjar amistades con sus vecinos y explorar en busca de animales, fósiles, obras de arte y otros objetos.

BrokenLore: Unfollow (viernes 16)

Desarrolladores: Serafini Productions

Distribuidores: Sochiku

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un juego de terror surrealista en primera persona que gira en torno al impacto de las redes sociales en la salud mental y sigue a una adolescente víctima de acoso escolar, que se sumerge en una pesadilla repleta de criaturas siniestras.