¡Vuelve Resident Evil! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Requiem, el nuevo título principal de la saga Resident Evil, aterriza esta semana en consolas y PC, marcando el regreso de un ícono de la serie en una nueva y aterradora pesadilla. Además, varios clásicos de distintas generaciones regresan en nuevas versiones.

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos de esta semana:

Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile (lunes 23)

Desarrolladores: Ubisoft Montreal

Distribuidores: Ubisoft

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Plataformas: iOS, Android

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una versión para dispositivos móviles del popular juego táctico de disparos en primera persona de la saga Rainbow Six, en la que equipos de jugadores se enfrentan en tensos duelos de estrategia y precisión, con un bando tomando el rol de fuerzas de seguridad que deben asaltar edificios tomados por criminales.

Utawarerumono: Zan 2 (miércoles 25)

Desarrolladores: Aquaplus

Distribuidores: DMM Games

Plataforma: Windows

Una nueva entrega de la saga Utawarerumono, que combina elementos de juego de rol y combate “hack and slash” en un amplio mundo de fantasía con aspectos de ciencia ficción.

Tokyo Xtreme Racer en PS5 (jueves 26)

Desarrolladores: Genki

Plataforma: PlayStation 5

Llega a PlayStation 5, luego de su exitoso lanzamiento en PC, la más reciente entrega de juegos de carreras Tokyo Xtreme Racer, que permite al jugador competir en el ámbito de las carreras callejeras en Japón. Se trata del primer lanzamiento de esta serie en casi 20 años.

Icarus en consolas (jueves 26)

Desarrolladores: RocketWerkz

Distribuidores: Grip Studios

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S

Tras su lanzamiento en PC en 2021, llega a consolas este juego de supervivencia cooperativo en línea de los creadores de Day Z, en el que hasta ocho jugadores deben trabajar juntos para sobrevivir en un planeta extraterrestre hostil, recogiendo recursos para mantener la estación orbital en la que viven.

Path of Mystery: A Brush with Death (jueves 26)

Desarrolladores: Toybox

Distribuidores: Aksys Games

Plataforma: Nintendo Switch

Una novela visual de misterios en la que el jugador debe viajar al pasado para resolver el misterio detrás del asesinato sin resolver de un pintor, ocurrido hace 30 años.

City Hunter (jueves 26)

Desarrolladores: Sunsoft y Red Art Games

Distribuidores: Sunsoft y Clouded Leopard Entertainment

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Un relanzamiento de un título de plataformas en 2D basado en el icónico manga homónimo del autor Tsukasa Hojo, juego que fue lanzado originalmente en 1990, sobre las aventuras de un intrépido justiciero a sueldo en Tokio.

Fear Effect 2: Retro Helix (jueves 26)

Desarrolladores: Kronos Digital Entertainment e Implicit Conversions

Distribuidores: Limited Run Games

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch

Un relanzamiento de esta precuela (lanzada en 2001) del aclamado juego de acción de 2000 Fear Effect, que trascurre a mediados del siglo XXI y sigue a un grupo de mercenarios atrapados en una intriga política y de espionaje en Hong Kong.

Resident Evil Requiem (viernes 27)

Desarrolladores: Capcom

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

La muy esperada nueva entrega de la legendaria serie de juegos de terror Resident Evil pone a los jugadores al mando del veterano ícono de la saga Leon S. Kennedy y un nuevo personaje – Grace Ashcroft, una joven analista del FBI – mientras investigan secretos que quedaron ocultos tras el brote del letal Virus T y la destrucción de Raccoon City décadas atrás. Por primera vez en un Resident Evil, esta nueva entrega permite a los jugadores optar por perspectivas en primera persona – como los juegos más recientes de la saga – o en tercera persona, al igual que clásicos como Resident Evil 4.

Tales of Berseria Remastered (viernes 27)

Desarrolladores: Bandai Namco

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Una remasterización de uno de los juegos más aclamados de la saga de juegos de rol Tales, lanzado originalmente en 2011, que sigue a una heroína y un grupo de guerreros en una aventura mágica por una tierra llena de peligros.