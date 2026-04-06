¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Esta semana, uno de los grandes títulos exclusivos de Xbox y PC de la actual generación llega a PlayStation 5 y un nuevo juego de Pokémon llega a consolas de Nintendo. Además, llegan nuevas propuestas de rol musical, terror en primera persona, acción en mundo abierto y muchas otras novedades.

Starfield en PS5 (martes 7)

Desarrolladores: Bethesda Game Studios

Plataforma: PlayStation 5

Más de dos años después de su lanzamiento original en PC y consolas Xbox, Starfield, la más reciente superproducción de Bethesda Game Studios, los creadores de The Elder Scrolls V: Skyrim y los títulos más recientes de la saga Fallout, llega a PlayStation, cuyos jugadores podrán explorar cientos de planetas de la Vía Láctea e involucrarse en grandes batallas espaciales e intrigas interplanetarias. El lanzamiento en PS5 incluye las dos expansiones del juego: Shattered Space y Terran Armada.

People of Note (martes 7)

Desarrolladores: Iridium Studios

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Distribuidores: Annapurna Interactive

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Un intrigante juego musical de rol por turnos que sigue a un grupo de músicos liderado por una aspirante a superestrella de música pop, que se enfrentan a criaturas místicas utilizando la magia de su música. El combate por turnos incorpora elementos rítmicos de géneros como el pop, el rock, el hip hop o la música electrónica.

Sigma Star Saga DX (martes 7)

Desarrolladores: WayForward

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Nintendo Switch

Una remasterización de Sigma Star Saga, una inusual combinación de juego de rol clásico y “shoot ‘em up” originalmente lanzado en 2005 para Game Boy Advance.

Pokémon Champions (miércoles 8)

Desarrolladores: The Pokémon Works

Distribuidores: Nintendo

Plataformas: Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Un juego de estrategia con combate por turnos ambientado en el universo Pokémon, con mecánicas parecidas a los de los clásicos Pokémon Stadium, que permitirá a los jugadores batallar en línea con sus equipos Pokémon.

The Occultist (miércoles 8)

Desarrolladores: Daloar

Distribuidores: Daedalic Entertainment

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un juego de terror en primera persona en el que el jugador encarna a un experto en lo paranormal, que se adentra en una pesadilla cuando llega a una isla desolada en busca de un secreto relacionado con su padre.

ChainStaff (miércoles 8)

Desarrolladores: Mommy’s Best Games

Plataformas: Windows, OSX, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Un juego de acción y plataformas en 2D en el que el jugador debe navegar niveles laberínticos y tomar decisiones que harán que la historia se desarrolle de formas distintas. Para combatir a las monstruosas criaturas que encontrará, el protagonista cuenta con una lanza transformable.

Samson (miércoles 8)

Desarrolladores: Liquid Swords

Plataforma: Windows

Un juego de acción en mundo abierto en el que un hombre regresa a la cruel ciudad donde creció para saldar una deuda y acaba enfrentándose al submundo criminal que domina las calles. El jugador debe usar los puños y sus habilidades al volante para sobrevivir.

Beyond Words (jueves 9)

Desarrolladores: MindFuel Games

Distribuidores: PQube

Plataformas: Windows, Linux, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Una curiosa creación de los desarrolladores detrás de clásicos como GoldenEye o la saga TimeSplitters, un juego que combina la formación de palabras con elementos “roguelike” y de juegos de rol para crear un juego de palabras único.

Minos (jueves 9)

Desarrolladores: Artificer

Distribuidores: Devolver Digital

Plataforma: Windows

Un “roguelite” en el que el jugador toma el rol de un minotauro y debe crear complejos y traicioneros laberintos llenos de trampas para impedir que aventureros codiciosos lleguen hasta su santuario.

Tamashika (viernes 10)

Desarrolladores: QuickTequila

Distribuidores: EDGLRD

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un frenético y surreal juego de disparos en primera persona en el que todos los elementos han sido dibujados a mano. Con una pistola y una espada corta, el jugador explora un laberinto en el que la realidad misma parece desintegrarse.