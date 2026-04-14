‘Pragmata’ transforma la ciencia ficción con una innovadora aventura cooperativa

Pragmata, que se lanzará este viernes en consolas y PC, es la gran apuesta de este año de la desarrolladora japonesa Capcom, una de las grandes en la industria de los videojuegos desde su apertura en 1979, con sagas memorables a sus espaldas como Resident Evil o Street Fighter.

Pragmata acerca a los jugadores a un futuro no muy lejano y los sitúa en una enorme estación espacial lunar a la que llega un equipo liderado por el ingeniero espacial Hugh Williams en una misión de rescate. Allí se encuentra un lugar caótico y corrompido dominado por violentos robots del que deberá escapar con ayuda de Diana, una misteriosa niña androide con poderes especiales.

A partir de ese encuentro, la aventura transcurre en cooperativo, con Diana y Hugh en permanente colaboración para acabar con hordas de robots hostiles a través de una mecánica completamente novedosa, ya que cada combate viene precedido de un pequeño rompecabezas que se deberá resolver para ‘hackear’ a los enemigos y hacerlos vulnerables.

Lea más: ¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

La fórmula es simple y efectiva, pero sobre todo, muy divertida. Cuando el jugador está ante un enemigo se despliega una pantalla con un puzle que Diana tiene que resolver lo más rápido posible para que, de este modo, Hugh pueda disparar a los puntos débiles de los robots. Si falla en ese rompecabezas de pirateo, el enemigo mantiene su coraza y eliminarlo se hace muy complejo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se trata de un ligero toque de rol en un título que mantiene la premisa de la acción, la exploración, la dinámica de lograr objetos y utilizarlos para mejorar al personaje, ya sea su traje, las armas o el sistema de ‘hackeo’ de enemigos que utiliza Diana en los combates. Todo se puede mejorar en Pragmata para hacer a los protagonistas cada vez más resistentes.

Una aventura espacial frenética de ‘hackeo’ y acción

El juego propone diversas zonas en las que habrá que ir desbloqueando puertas, accediendo a otros niveles, eliminando enemigos e ir aprendiendo el uso de un elemento básico: la ‘fibraluna’, un material que la humanidad ha encontrado en la luna y que es capaz de replicar físicamente (a modo de impresora 3D) cualquier objeto.

Escapar con vida de la luna es el objetivo principal de un juego plagado de sorpresas con una historia muy bien hilvanada que poco a poco descubre una trama elaborada y emocionante. Un viaje que solo se supera al combinar las habilidades y destrezas de ambos personajes, la niña y el soldado.

Tal y como se esperaba de un ‘triple A’ (juegos con presupuesto estilo ‘blockbuster’), los gráficos y la calidad técnica son sus puntos más destacados. Cinemáticas, detalles y un planeta repleto de áreas que son espectaculares y recrean Times Square y el corazón de Nueva York, o zonas de vegetación. Mención aparte los enemigos finales, enormes y que lucen abrumadores en pantalla.

Lea más: Imagine Dragons salta del escenario a los videojuegos con “Last Flag”

El sonido es otro de sus puntos fuertes, no solo las melodías y la banda sonora, sino los efectos sonoros, sobresalientes para conseguir una inmersión absoluta en el juego.

A pesar de tener niveles de dificultad adaptados a todo tipo de jugadores, el título es exigente y requiere de mucha habilidad y práctica para poder superar los múltiples desafíos que propone durante las cerca de 15 a 20 horas que puede durar la aventura.

Con Pragmata Capcom vuelve a acertar, no solo por saber darle la vuelta a un género convencional y dotarlo de la mayor espectacularidad posible, sino por el acierto que supone enfocar los combates de manera que sean rompecabezas y acción al mismo tiempo, una mecánica y unos personajes que cambian por completo las reglas de un juego que se sitúa, por méritos propios, como un referente de la ciencia ficción