Lanzamientos de videojuegos: fútbol y ‘remakes’ dominan la semana

La saga eFootball regresa esta semana con una nueva entrega y la debutante ‘free to play’ Goals busca hacerse sentir en el mundo de los videojuegos deportivos, mientras que clásicos como Gothic y The 7th Guest reciben nuevas versiones y River City presenta su nuevo título.

Fatekeeper en ‘early access’ (martes 2)

Se lanza en etapa ‘early access’ este nuevo juego de rol de fantasía en primera persona en el que, armado con espadas o hechizos, el jugador debe abrirse camino en un mundo repleto de peligros y maravillas, tomando decisiones que podrían alterar el curso de la historia.

eFootball Kick-Off! (miércoles 3)

Una versión para Nintendo Switch 2 de la serie eFootball de Konami (antes conocida como Pro Evolution Soccer), que pone a los mejores jugadores y equipos de fútbol del mundo bajo control de los jugadores.

Final Fantasy VII Rebirth en Switch 2 y Xbox (miércoles 3)

Luego de su debut en PC y PlayStation 5 en 2024, llega a la Nintendo Switch 2 y consolas Xbox la continuación del aclamado ‘remake’ del legendario juego de rol Final Fantasy VII, continuando la aventura de Cloud y sus aliados en persecución del siniestro Sephiroth.

River City Saga: Journey to the West (jueves 4)

Un ‘spin-off’ de la serie de juegos de acción River City que incorpora elementos ‘roguelike’ y traslada su acción del Japón moderno a la China antigua.

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Goals (jueves 4)

Otro simulador de fútbol que llega justo antes del inicio del Mundial, este título ‘free to play’ pone énfasis en un ritmo vertiginoso de acción futbolística en línea.

The 7th Guest Remake (jueves 4)

Un ‘remake’ del clásico juego de aventuras y deducción The 7th Guest, lanzado originalmente en 1993. El jugador encarna a una persona con amnesia que debe recorrer una misteriosa mansión, resolviendo distintos acertijos para descubrir sus secretos.

Donkey Kong 64 en Switch (jueves 4)

Se suma al servicio de suscripcion Nintendo Classics el legendario primer juego en 3D de la saga Donkey Kong Country, originalmente lanzado en la consola Nintendo 64 en 1999.

Gothic Remake (viernes 5)

Un ‘remake’ del clásico juego de rol de 2001 Gothic, uno de los títulos pioneros del rol en mundo abierto, cuya historia revive con gráficos modernos.