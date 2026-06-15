El regreso de la UFC y rol con acción real: los juegazos de la semana

Esta semana llega a consolas de videojuegos y PC una variada lista de lanzamientos que incluye al nuevo juego oficial de la UFC, aventuras de fantasía - incluyendo lo nuevo de los creadores de Octopath Traveler - y muchas otras novedades.

Denshattack! (miércoles 17)

Un vertiginoso juego de plataformas en el que el jugador controla un vagón de tren como si fuera una patineta, enganchando trucos y acrobacias para mantenerse sobre rieles mientras desafía el dominio que una megacorporación tiene sobre una sociedad futurista.

Glimvale: My Mini Overworld (miércoles 17)

Un relajado juego de estrategia en el que los jugadores deben construir, decorar y administrar una pequeña aldea en un mundo de fantasía, asegurándose de mantener contentos a sus habitantes y aventureros.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (jueves 18)

El nuevo juego de rol de fantasía de los creadores de Octopath Traveler y Bravely Default, que presenta una estética inspirada en clásicos en 2D, pero cambia los combates por turnos de aquellos juegos por acción en tiempo real.

Shift at Midnight (jueves 18)

Un juego de terror cooperativo en línea en el que hasta tres jugadores deben trabajar juntos en el rol de empleados de una tienda de conveniencia que deben controlar a sus clientes para descubrir cuáles de ellos son seres sobrenaturales.

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R-Type Tactics I – II Cosmos (jueves 18)

Un relanzamiento con gráficos modernos de dos juegos de la venerada serie espacial de disparos R-Type, que nació a finales de la década de 1980.

EA Sports UFC 6 (viernes 19)

La nueva entrega de la serie de simuladores de artes marciales mixtas oficial del Ultimate Fighting Championship.

Maseylia: Echoes of the Past (viernes 19)

Un juego de plataformas en 3D en el que el jugador explora entornos intricadamente interconectados en un enigmático planeta extraterrestre, acumulando habilidades que le permitirán transitar con más facilidad el mundo.

Thank You For Your Application (viernes 19)

Un juego narrativo ‘point and click’ ambientado en un futuro distópico en el que el jugador toma el rol de un entrevistador anónimo de una empresa y debe seleccionar y rechazar a postulantes para puestos de trabajo según sus currículos.