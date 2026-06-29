Lanzamientos de videojuegos: ¿qué vamos a jugar esta semana?

Esta semana en el mundo de los videojuegos no trae lanzamiento de calibre muy alto, pero sí una interesante variedad de juegos ‘indie’ y el regreso de una popular serie de juegos de ritmo de Nintendo, entre otras novedades.

Deathbulge: Battle of the Bands en consolas (martes 30)

El lanzamiento en consolas del colorido juego de rol musical Deathbulge: Battle of the Bands, un juego con combate por turnos al estilo clásico de su género en el que una excéntrica banda de rock acaba accidentalmente envuelta en una competición sobrenatural.

Momento en consolas (martes 30)

Llega a consolas este juego de decoración que permite al jugador personalizar su habitación, pero con un giro narrativo: los objetos que elige el usuario acaban teniendo consecuencias y cambian la forma en que la historia del juego se desarrolla.

Rhythm Heaven Groove (jueves 2)

Una nueva entrega de la clásica serie de juegos de ritmo Rhythm Heaven de Nintendo, consistente en una variada serie de minijuegos en los que los jugadores deben mantenerse al ritmo de la música. Esta nueva entrega cuenta con 80 minijuegos distintos para un solo jugador y 30 para varios usuarios a la vez.

Undergrounded (viernes 3)

Un juego de aventuras que trascurre en Nueva York y sigue a un joven que planea pedir matrimonio a su novia, pero pierde el anillo en las alcantarillas y debe adentrarse al laberinto subterráneo bajo la ciudad, descubriendo que un surreal entorno con ecos de distintas épicas se oculta bajo la Gran Manzana.