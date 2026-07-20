Lanzamientos de videojuegos: llegan lo nuevo de Avatar y Splatoon

Esta semana trae a PC y consolas de videojuegos una amplia variedad de nuevos lanzamientos entre los que se incluyen el nuevo juego basado en una icónica serie de TV, la nueva entrega de una de las sagas más novedosas de Nintendo, una propuesta de acción desde Brasil, terror psicológico y coloridas aventuras.

Fading Echo (martes 21)

Un juego de rol de acción en el que los jugadores toman control de una guerrera con el poder de controlar el agua y utilizar ese elemento en combate mientras exploran un mundo surreal e intentan detener una amenaza contra la mismísima realidad.

Lifted (miércoles 22)

Un título de plataformas y exploración en 3D sobre un estudiante que sigue a su profesor en un viaje en el tiempo que lo lleva a una aventura en varias épocas distintas en busca de un legendario tesoro.

The Dream of a Cockspur (miércoles 22)

Una surreal aventura narrativa de terror psicológico en la que el jugador asume el rol de un investigador científico varado en una isla desierta en la que cayó un misterioso cuerpo celestial que parece alterar la realidad a su alrededor.

Tears of Metal, en ‘early access’ (miércoles 22)

El lanzamiento anticipado de este ‘roguelike’ de acción en línea ambientado en la antigua Escocia, en el que los jugadores toman parte de una devastadora guerra que gira en torno a un misterioso meteorito y una letal invasión.

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Avatar Legends: The Fighting Game (jueves 23)

La icónica serie animada Avatar: La Leyenda de Aang regresa al mundo de los videojuegos con un título de lucha en 2D que pone frente a frente a héroes y villanos de la serie original y de su secuela La leyenda de Korra.

Splatoon Raiders (jueves 23)

La nueva entrega de la serie de juegos de acción Splatoon de Nintendo llega con una versión que saca el foco en la acción competitiva en línea de sus antecesores y presenta una aventura individual en la que los jugadores deben guiar a sus calamares contra una nueva amenaza usando novedosas nuevas armas de pintura.

Gurei (jueves 23)

Un juego de acción en 2D creado por un estudio de Brasil, ambientado en un mundo inspirado por el misticismo japonés, que sigue a una guerrera que desafía a los dioses. La dificultad del combate cambia según el desempeño del jugador y el orden en el que decide enfrentar a sus enemigos.

Dinoblade (jueves 23)

Un peculiar ‘soulslike’ en el que el jugador toma el control de un spinosaurus armado con una espada gigantesca, quien debe enfrentar a otras monstruosidades prehistóricas en una lucha contra la extinción de su especie.

Dodo Duckie (jueves 23)

Un colorido juego de plataformas en 2D y en 3D en el que el jugador guía a un pato con una gorra mágica en una odisea en la que debe enfrentar a invasores extraterrestres y rescatar a sus amigos animales.

An Eggstremely Hard Game (viernes 24)

Un caótico juego colaborativo en el que dos jugadores deben asumir el rol de una pareja de gansos que deben trabajar juntos de manera coordinada para transportar y proteger uno de sus huevos.