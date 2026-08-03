Lanzamientos de videojuegos: íconos de Marvel y lo nuevo de los creadores de ‘Pokémon’

Llega una semana cargada de grandes lanzamientos en el mundo de los videojuegos, con el muy esperado lanzamiento del nuevo juego de lucha de Marvel a cargo de los creadores de Guilty Gear y Dragon Ball FighterZ, además de nuevos títulos de los creadores de Untitled Goose Game y del estudio creador de los títulos principales de Pokémon.

Beast of Reincarnation (lunes 3)

Lo nuevo del estudio Game Freak, mejor conocidos por los títulos principales de la saga Pokémon, es un juego de rol de acción y ciencia ficción que trascurre en un Japón post apocalíptico y sigue a una joven exiliada de su comunidad y a un perro sobrenatural en una aventura por un mundo repleto de monstruos letales y robots corrompidos, en busca de una bestia legendaria.

Big Walk (martes 4)

El nuevo juego de los creadores del aclamado Untitled Goose Game es un título cooperativo en línea en el que hasta cuatro jugadores recorren un mundo abierto boscoso repleto de desafíos, acertijos y sorpresas para resolver.

Akatori (miércoles 5)

Un vertiginoso ‘metroidvania’ en 2D que pone a prueba la agilidad y los reflejos de sus jugadores poniéndolos en control de una guerrera que usa su báculo mágico para atravesar niveles laberínticos en una aventura a través del tiempo.

Marvel Tokon: Fighting Souls (jueves 6)

Lo nuevo del prestigioso estudio Arc System Works, creadores de la saga Guity Gear y el aplaudido Dragon Ball FighterZ, es un frenético juego de lucha en 2D por equipos que pone en combate a algunos de los más icónicos personajes de Marvel Comics, quienes se enfrentan en un torneo cósmico de pelea que podría definir el futuro de la Tierra.

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Capy Castaway (jueves 6)

Un acogedor juego de exploración en 3D que sigue a una cría de capibara y a un cuervo mientras exploran una misteriosa isla y ayudan a los demás animales que la habitan con sus diversos problemas. Se puede jugar en solitario o en forma cooperativa.

Echobreaker (jueves 6)

Un frenético juego de acción con perspectiva isométrica que pone al jugador al mando de un traje mecánico con la capacidad de manipular el tiempo y lo desafía a completar sus niveles de la forma más rápida y eficiente posible.

ReStory (jueves 6)

Una mezcla de juego de simulación y novela gráfica que pone al jugador en la piel del dueño de una tienda de mantenimiento de dispositivos electrónicos en Japón en la década del 2000, reparando artefactos mientras va conociendo a sus clientes y sus historias.

Montabi (jueves 6)

Un juego de estrategia y combate con cartas en el que el jugador debe recolectar, domar y entrenar a coloridas criaturas para enfrentar una amenaza que ha invadido su ciudad.

Doloc Town (jueves 6)

Luego de más de un año en ‘early access’, llega la versión 1.0 de este juego de simulación con estética retro que permite al jugador crear su propia granja y explorar un mundo post apocalíptico que oculta historias inesperadas.