De samuráis a la NBA y vampiros: 11 videojuegos imperdibles de la semana

Esta semana trae a PC y consolas de videojuegos las nuevas entregas de series populares como la histórica Onimusha de Capcom o la irreverente Serious Sam, además de un intrigante nuevo juego de un equipo de veteranos de The Witcher, la nueva entrega de NBA 2K y muchas otras novedades muy llamativa.

Serious Sam: Shatterverse (lunes 31)

La irreverente serie de juegos de disparos en primera persona Serious Sam regresa con un título enfocado en acción ‘roguelike’ cooperativa en línea - desarrollado por los creadores de Dead by Deadligtht -, en el que hasta cinco jugadores pueden hacer equipo para hacer frente a hordas de monstruos interdimensionales.

Crimson Moon (martes 1)

Un juego de rol de acción y fantasía en el que el jugador asume el rol de un guerrero híbrido de ángel y humano que debe defender a la humanidad de una amenaza demoniaca. Los jugadores pueden encarar la batalla solo o con un aliado en modo cooperativo en línea.

Aerial_Knight’s Mr. Freezy (martes 1)

Una aventura de acertijos y deducción sazonada con humor negro que trascurre en una oscura ciudad en la que los jugadores encarnan a una asesina serial que tiene en vilo a investigadores y al público.

The Blood of Dawnwalker (miércoles 2)

El juego debut de un estudio fundado por exdesarrolladores de la saga The Witcher. Se trata de un juego de acción y rol que trascurre en la Europa profunda del siglo XIV y sigue a un guerrero híbrido de humano y vampiro en una odisea cuyo desenlace cambia según las decisiones que tome el jugador.

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Orbitals (jueves 3)

Un juego de aventuras con una presentación inspirada en anime clásico de la década de 1980. Dos jugadores deben colaborar encarnando a aventureros espaciales que deben salvar una estación de una catástrofe, resolviendo juntos distintos desafíos.

Donutal (jueves 3)

Un juego de deducción que trascurre más de 200 años en el futuro y pone al jugador en el rol de un agente encargado de controlar a los extraterrestres que visitan la Tierra, interrogándolos e investigándolos para establecer sus verdaderas intenciones.

BioEden (jueves 3)

Un juego de simulación de vida y estrategia en el que el jugador debe administrar biomas para reestablecer la biodiversidad en un mundo alienígena devastado.

SpeedRunners 2: King of Speed (jueves 3)

La secuela del juego de plataformas en 2D de 2016 SpeedRunners trae más acción y velocidad en línea, con nuevos y desafiantes laberintos qué recorrer en vertiginosas carreras.

Onimusha: Way of the Sword (viernes 4)

La muy esperada nueva entrega de la saga de acción sobrenatural Onimusha, de Capcom, pone al jugador en la piel del legendario espadachín japonés Miyamoto Musashi mientras hace frente a una invasión demoniaca en el Japón antiguo.

NBA 2K27 (viernes 4)

La nueva entrega de la serie anual de simuladores de básquetbol de 2K Games, con todas las actualizaciones de la nueva temporada de la NBA y la WNBA estadounidenses.

Isle of Reveries (viernes 4)

Un ‘metroidvania’ de estilo retro en el que un aventurero debe explorar un mundo místico lleno de peligros y acertijos en un peregrinaje que otorga cualquier deseo a quien logre completarlo.