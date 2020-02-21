ABC en el Este

MOPC pide demolición de mural construido por la Comuna esteña

El Ministerio de Obras Públicas (MOPC) intimó a la Municipalidad de Ciudad del Este a demoler el mural que construyó en una rotonda que forma parte de la franja de protección de la Ruta PY02. La Comuna no solicitó permiso para la edificación en conmemoración de los 150 años de la muerte del héroe nacional en la batalla de Cerro Corá, durante la Guerra contra la Triple Alianza.

21 de febrero de 2020 - 18:38
Este artículo tiene 5 años de antigüedad
El mural se está construyendo en una rotonda ubicada sobre la PY02, a 3,5 kilómetros del puente de la Amistad.
El mural se está construyendo en una rotonda ubicada sobre la PY02, a 3,5 kilómetros del puente de la Amistad.

CIUDAD DEL ESTE. La obra municipal se inició hace algunas semanas, y está ubicada en una concurrida rotonda ubicada a 3,5 kilómetros del Puente de la Amistad, sobre la Ruta PY02. Se trata de un monumento en homenaje al Mariscal López.

Consiste en un triángulo, con murales que incluirán una temática especial en cada lado: las residentas, los niños mártires de Acosta Ñu y el mariscal Francisco Solano López, con un mástil con la bandera paraguaya en el centro de la estructura de material.

El Juzgado de Faltas y Contravenciones Regional de Segundo Turno de la Patrulla Caminera de Alto Paraná solicitó la demolición de la obra, pues la Comuna no pidió permiso, considerando que las franjas de protección de las rutas internacionales son del MOPC. Igualmente, en la notificación a la Comuna el MOPC señala que se recibieron denuncias de que el mural obstruye la visibilidad de los automovilistas.

En ese sentido, la directora del Área Ubarna de la Municipalidad alegó que cuentan con un dictamen de la División de Vialidad en la que se concluyó que no afecta la visibilidad del tránsito.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pese a la notificación, la Municipalidad prosigue con la obra cuya inauguración está prevista para el 1 de marzo.

Enlace copiado