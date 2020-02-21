MOPC pide demolición de mural construido por la Comuna esteña

CIUDAD DEL ESTE. La obra municipal se inició hace algunas semanas, y está ubicada en una concurrida rotonda ubicada a 3,5 kilómetros del Puente de la Amistad, sobre la Ruta PY02. Se trata de un monumento en homenaje al Mariscal López.

Consiste en un triángulo, con murales que incluirán una temática especial en cada lado: las residentas, los niños mártires de Acosta Ñu y el mariscal Francisco Solano López, con un mástil con la bandera paraguaya en el centro de la estructura de material.

El Juzgado de Faltas y Contravenciones Regional de Segundo Turno de la Patrulla Caminera de Alto Paraná solicitó la demolición de la obra, pues la Comuna no pidió permiso, considerando que las franjas de protección de las rutas internacionales son del MOPC. Igualmente, en la notificación a la Comuna el MOPC señala que se recibieron denuncias de que el mural obstruye la visibilidad de los automovilistas.

En ese sentido, la directora del Área Ubarna de la Municipalidad alegó que cuentan con un dictamen de la División de Vialidad en la que se concluyó que no afecta la visibilidad del tránsito.

Pese a la notificación, la Municipalidad prosigue con la obra cuya inauguración está prevista para el 1 de marzo.